Davutoğlu’ndan Erdoğan’a dolar sorusu

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar üzerinden asgari ücret karşılaştırması yapanlarla ilgili "Paramız bellidir, o da Türk Lirası'dır" sözlerini eleştirdi. Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanına soruyorum; neden yandaş müteahhitlerinize ödeme garantilerinizi dolar üzerinden veriyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

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Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL olarak belirlenirken, 2 bin 825 TL iken 380 dolar olan asgari ücretin şu anki döviz kuru karşılığı ise 270 dolar oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Asgari ücret 1.425 TL artarken karşılığı 385 dolardan 275 dolara düşmüş oldu. 1.425 TL verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110 dolar almanın adı ‘tırnakçılık’tır! İktidara 1.5 yıl önce 15 Haziran 2020’de sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın demiştik, yine anlamamışlar” dedi.

ERDOĞAN’A DOLAR SORUSU

Davutoğlu, açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dolar üzerinden asgari ücret karşılaştırması yapanlara, “Paramız bellidir, o da Türk Lirası’dır” sözlerini eleştirdi. Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanına soruyorum; neden yandaş müteahhitlerinize ödeme garantilerinizi dolar üzerinden veriyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Merkez Bankası’nın faiz kararını da değerlendiren Davutoğlu, “Faiz, kur, enflasyon 3 değişkenli matematik denklemi gibidir! Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı bir hatayla denklemden “ben yaptım oldu” kafasıyla kuru çıkarırsanız, döviz fırlar, enflasyon da patlar!” dedi.

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