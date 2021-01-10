Değerli arazileri ‘sermaye’ yaptı

Vergi borçlarını sildirmek için cami ve okul alanlarını daha önce Hazine'ye devreden AKP'li Esenler Belediyesi, değeri yüksek 2 arazisini de iştirak şirketi ESKON A.Ş.'ye inşaat yapması için sermaye olsun diye devretti. CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin, arazilerin akaryakıt istasyonu ile özel okul alanında kaldığını ve değerinin 180 milyon lira civarında olduğunu belirterek, “Bu arazileri kimin alacağını takip edeceğiz” dedi.

Esenler Belediye Meclisi'nin ocak ayı oturumlarında iştirak şirketi ESKON A.Ş.'nin sermaye artırımı talebi tartışmaya neden oldu. Meclis gündemine gelen talepte, belediyenin iştirak şirketi ESKON A.Ş., kentsel dönüşüm ve yenileme işlerinde kullanılmak üzere 60 milyon liraya kadar sermayeye ihtiyacı olduğunu bildirerek 12 milyon liralık sermayesinin 60 milyon liraya yükseltilmesini istedi. Talebe ilişkin hazırlanan komisyon raporunda yapılacak kıymet takdir bedeline göre 60 milyon TL'yi aşmamak kaydıyla 1657 ada 1 parsel ve 1655 ada 2 parselin sermaye artışı olarak Eskon A.Ş.'ye devri uygun bulundu. Raporun oylanması öncesinde tartışma yaşandı.

KABUL EDİLDİ

Karara tepki gösteren CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin, parsellerden birinin akaryakıt istasyonu olduğunu ve değerinin çok yüksek olduğunu belirterek “Beceriksiz yönetiminiz nedeniyle cami ve okul yerlerini Esenler Belediyesi'nin vergi borcu karşılığında Hazine'ye veriyorsunuz, katma değeri yüksek yerlerinizi ise ESKON A.Ş. üzerinden kimlere vermek için kaçırıyorsunuz?” diye sordu. Karar CHP ve İYİ Parti'nin “hayır”, AKP ve MHP'nin “evet” oyları ile kabul edildi.

AKARYAKIT İSTASYONU VE ÖZEL OKUL YAPILABİLİR

Kemal Şahin, sermaye olarak şirkete devredilen parsellerden birinin 2 bin 404 metrekare ve akaryakıt istasyonu fonksiyonunda olduğunu, 6 bin 410 metrekarelik diğer parselin de “belediye hizmet alanı ve özel okul” fonksiyonunda olduğunu aktardı. Her iki parselin toplam değerinin 180 milyon lira civarında olduğunu söyleyen Şahin, 60 milyon lira sınırlaması getirilerek devir işlemi yapılmasının da doğru olmadığını ifade etti.

Şahin “Belediye vergi borcunu ödemek için bu değerli arazilerini kullanmak yerine cami ve okul alanlarını Hazine'ye devrediyor. Kıymetli arazilerini de kentsel dönüşüm şirketine sermaye olsun diye devrediyor. ESKON A.Ş., bu arazileri satacak, biz de kime satacağını takip edeceğiz” dedi.