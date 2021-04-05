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Deniz manzaralı sit alanları ihale yoluyla satışa çıkarıldı

Bodrum’da, içinde doğal ve arkeolojik sit alanı da olan taşınmazlar yaklaşık 52 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Resmi Gazete’de yayınlanan ilanında, Konacık ve Göl mahallerinde bulunan 5 taşınmaz satılacak. Satılacak alanların 3’ü, 2’nci derece sit alanı ve 3’üncü derece arkeolojik sit alanı konumunda. Ayrıca buralar ilanda “zeytinlik” olarak da geçiyor. İçinde sit alanının olduğu deniz manzaralı bu 3 alan için yaklaşık 40 milyon lira değer biçildi.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 04:51, 05/04/2021
HaberlerEkonomi
Deniz manzaralı sit alanları ihale yoluyla satışa çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'nün ilanında, taşınmazlar toplamda 63 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. İlanda yer alan 5 taşınmazdan 3'ünün içinde zeytinlik olduğu ve 2'nci derece doğal sit alanı ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu belirtilirken bu alanların toplamı ise 40 milyon TL'ye ulaşıyor.

TEMİNAT BEDELİ ALINACAK

İhale şartlarında, komisyonun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu maddesi de yer aldı. 14 ve 15 Nisan'da yapılacak olan ihalede yaklaşık 10 milyon TL geçici teminat bedeli belirlendi.

Yayınlanma Tarihi:05:30,