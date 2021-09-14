Denizli’de kavun üreticisi isyan etti: Tam sömürü düzeni

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Sofular köyünde hasat ettiği kavunu satamayan üretici isyan etti. Tüccarın zararına fiyat verdiği kavunlar bir haftadır köy meydanında bekliyor. Üretici Ali Rıza İncikabı, “Hale gidiyorsun para istiyorlar. Pazara gidiyorsun para istiyorlar. Üretici kendi malını satamıyor. Tam sömürü düzeni” diyerek tepkisini dile getirdi.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Sofular ve Çiftlik köylerindeki kavun üreticileri ürünlerini satılamadığı için ortada kaldı. Hasat edilen kavunları köy meydanına getiren üretici bir haftadır tek bir tüccarın bile ürün almadığını belirtti, verilen fiyatın ise maliyetleri karşılamadığından yakındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın ziyaret ettiği çiftçiler, girdi maliyetlerinin yüzde 300 arttığını buna karşın kavunlarına geçen yıldan daha düşük fiyat verildiğini söyledi.

“TAM SÖMÜRÜ DÜZENİ”

Üretici Ali Rıza İncikabı, geçen yıl 100 liraya aldıkları tarım ilacını bu yıl 450 liradan 100 liralık gübreyi de 350 liradan aldıklarını belirtti.

İncikabı, “Geçen sene kavunun kilosu 2 liraydı. Her şeyin fiyatı artarken kavunun fiyatı daha da düştü. Özellikle yakıt fiyatı belimizi büktü. Taban fiyat olması lazım. Ürünü kendisi satmak isteyen üretici de zor durumda Hale gidiyorsun para istiyorlar. Pazara gidiyorsun para istiyorlar. Üretici kendi malını satamıyor. Belediyeler pazarda her yeri satmış. Üretici gidip kendi malını satamıyor. Zabıta gelip başına dikiliyor. Tam sömürü düzeni” diye isyan etti.

“ESKİ TÜRKİYEMİ İSTİYORUM”

Üretici Mehmet Karatay ise kamuda 5 maaş alan bürokratları hatırlatarak, “Her şey bitti. 5 maaşlı bürokrat var bu ne ya? EYT'lileri çift maaşlı olacak diye emekli yapmadın sen. Vicdan yok bunlarda. 5 maaş alanları savunuyorlar. Ne zamandan beri hırsızları savunuyor devlet? Bizim derdimiz anlatmakla bitmez. Çıkıyorlar televizyonda çiftçiye destek oluyoruz diyorlar. Bunlar yalan söylüyor. Alıcı yok. Ürün ortada kaldı. 1999'da 17 lira olarak aldığım doğrudan gelir desteğini 2016'ya kadar 8,5 lira olarak aldım. Yarı yarıya düştü. Onların beğenmediği eski Türkiyemi istiyorum ben. Yeni Türkiye istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“MALİYETİN ALTINDA FİYAT VERİYORLAR”

Sofular köyü muhtarı Sunay Sulakçı ise çiftçinin maliyetlerinin arttığına dikkat çekti. Köy meydanındaki kavunları gösteren Sulakçı, “Bu kavun bir haftadır burada. Üretici 2 lira istiyor ama kimse almaya yanaşmıyor. Tüccar 1,5 olursa götüreceğiz diyor. Geçen yıl bu kavun 1,7 ile 2 lira arasında satıldı. Bu sene neden 1,5? Girdiler pahalı. Geçen sene 70 liraya aldığımız gübre bu sene 420 lira. Devletten destek bekliyoruz” diye konuştu.

“HER ŞEY TÜCCARIN ELİNDE”

Üretici Abdullah Sulakçı kavunda özellikle haşereye karşı masraflı bir mücadele yaptıklarını belirterek, “İlaçlar pahalı. Girdiler fazla. Biz mücadeleyi öğrendik ama işimiz zor. 1,5 liradan bile satmamız zor. Her şey tüccarın elinde. Kavunu Mayıs ayında diktik. Geçen yıl gide 90 kuruştu bu yıl 1,5 lira ödedik. Naylon 7 liraydı bu yıl 18 liradan aldık. Maliyetler ağır. Elektrik cabası. Sularımız azaldı. Havuza atıyoruz havuzdan su motoru ile çekiyoruz. Benzin masrafı var” ifadelerini kullandı.

CHP'li Karaca ise devletin üreticilerin sesini duyması gerektiğini belirterek, “Üretici tüccarın insafına bırakılmamalı” diye konuştu.