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Deprem bölgesine 26 katlı bina diktiler

Geçen yıl 6,8’lik deprem yaşayan Elazığ’da AKP ve MHP ortaklığında alışveriş merkezi inşaatı sürüyor. Arazı önce Köy Hizmetleri’ne aitti. Ancak kapatıldı.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 03:54, 05/05/2021
HaberlerEkonomi
Deprem bölgesine 26 katlı bina diktiler

Elazığ, 24 Ocak 2020'de 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremde 41 kişiyi hayatını kaybetti. 50 bina yerle bir oldu.

Binlerce bina ise ağır hasarlı hale geldi. Kentte deprem konutları yapılıyor ancak yanlış ve tehlikeli projelere de imza atıldığı ortaya çıktı. Elazığ İl Özel İdaresi ile AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik ve MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver'in ortaklığında Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi inşaatı sürüyor. Deprem bölgesindeki bu projenin 26 katlı olması endişe yarattı.

SOSYAL TESİS, SPA MERKEZİ, KAPALI YÜZME HAVUZU Bu yıl sonu bitmesi planlanan projenin içerisinde sosyal tesis, SPA merkezi, kapalı yüzme havuzu var. İnşaat alanı 71 bin metrekare…

2019'da inşaatına başlanan Alışveriş ve Yaşam Kompleksi'nin alanı daha önce Köy Hizmetleri binası olarak hizmet veriyordu. Köy Hizmetleri kapanınca Elazığ İl Özel İdaresine devredildi. Yüksek binanın yapımına nasıl izin verildiği konusunda bir yetkili, “Projenin imardaki onayı haşmak serbest olarak belirtilmiş. Yani yükseklik sınırı yok” dedi.

Çevre Bakanı Murat Kurum AVM inşaatını da inceledi.

Bakan Kurum katları tek tek saydı, yüksek buldu

Elazığ'a geçtiğimiz cumartesi günü giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden bu yana yapılan çalışmaları inceledi. Kurum, 26 katlı AVM inşaatını görünce şaşırdı. Parmaklarıyla tek tek kat sayısını tespit etmeye çalıştı. Kurum'un o bina için yüksek kat çıkıldığı iddiasıyla inşaat çalışmasının durdurulması talimatını verdiğinin bilgisi geldi. Ancak söz konusu bölgede inşaat kat izni ile ilgili belirli bir sayı olmadığı için inşaat durdurulamadı…

Yayınlanma Tarihi:05:30,