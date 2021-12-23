Dev bir kamu ihalesi daha iptal oldu

Yeni ekonomi politikası ve TL’nin aşırı değer kaybının ardından, kamu ihaleleri peş peşe iptal edilmeye devam ediyor. Son olarak Haziran rakamlarıyla 600 milyon liralık Esenboğa Havalimanı PAT onarım ve tadilat ihalesi de “bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması" nedeniyle iptal edildi.

Yusuf DEMİR

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AKP iktidarının uygulamaya koyduğu yeni ekonomi politikası ve sonucunda TL'nin aşırı değer kaybı kamu ihalelerini de doğrudan etkilemeye devam ediyor. Önünü göremeyen, maliyet hesabı yapamayan müteahhitler ya ihalelere girmekten imtina ediyor ya da çok yüksek teklif veriyor. Sonuçta kamu idareleri ihaleleri iptal etmek zorunda kalıyor.

Toplu Konut İdaresi'nin onlarca ihalesinden sonra Ulaştırma Bakanlığı'nın bir büyük ihalesi daha iptal oldu.

14 Temmuz'da ihale edileceği duyurulan “Esenboğa Havaliamanı Pist-Apron-Taksi Yolu Onarım ve Tadili (1. Etap) Yapım İşi” ihalesinin iptal edildiği açıklandı.

İptal nedeni, şu ifadeyle duyuruldu:

“Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle”

5 AY SONRA İPTAL EDİLDİ

İhale tarihi 14 Temmuz olan ve “Belli İstekliler Arasında ihale usulüyle” yapılacağı duyurulan ancak tüm süreci iktidar tarafından sır gibi saklanan ihalenin 8 Aralık günü iptal edildiği ortaya çıktı.

LİMAK YAKLAŞIK BEDELİN 3 KATINI TEKLİF ETMİŞTİ

SÖZCÜ Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 6 Aralık tarihli yazısında, Temmuz ayı değeriyle 598.5 milyon TL büyüklüğündeki ihaleye sorunlu bir şekilde ancak 5 ay sonra teklif alınabildiğini ortaya koymuştu.

Toker, 16 firmanın ihaleye başvurduğunu, yeterli görülen 8 firmadan 4'ünün teklif verdiğini, teklif verenler de bırakın indirimi en düşüğü yüzde 40 artırım istediğini yazdı. Hatta Limak'ın yaklaşık değerin üç katı teklif verdiğini açığa çıkardı.





VATANDAŞIN CEBİNDEN İKİ-ÜÇ KAT PARA ÇIKACAK

Uzmanlar iptal edilen kamu ihalelerinin çok azının iptal edileceğini, çoğunun hesaplanan değerlerin iki üç katına ihale edileceğini, aradaki farkın da vatandaşın cebinden çıkacağını vurguluyor.

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