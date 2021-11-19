DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2022 asgari ücretinin net 5 bin 200 TL olmasını ve bütün ücretlere 1000 TL iyileştirme yapılmasını talep etti.

Sözcü Ankara

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara’daki DİSK Genel-İş Genel Merkezi’nde 2022 asgari ücretine dair görüş, öneri ve taleplerini açıklamak için bir araya geldi.

Çerkezoğlu, “Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücret net 5 bin 200 lira olmalı” dedi.

Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, basın açıklaması yapmak için kürsüye giderken, DİSK üyeleri, ‘İnadına sendika, inadına DİSK’, ‘Zafer direnen emekçilerin olacak’ sloganları attı.

Açıklamasında kur artışı nedeniyle asgari ücretin eridiğini anlatan Çerkezoğlu, asgari ücrete uygulanan vergi ve kesintilere de dikkat çekti.

TÜM ÜCRETLERE 1000 LİRALIK İYİLEŞTİRME TALEBİ

Çerkezoğlu, “Bütün ücretlere bin liralık iyileştirme yapılmalı. Yani asgari ücretin ve bütün ücretlerin, asgari ücret kadar kısmı için bin lira tutarında vergi ve prim indirimi sağlanmalı ve bu destek Hazine tarafından karşılanmalı” değerlendirmesinde bulundu.

‘GEÇİM ŞARTLARINA GÖRE HESAPLANMALI’

Çerkezoğlu, asgari ücrete ilişkin taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

• Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değil, ortalama ücret haline gelmiştir ve asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır.

• Asgari ücret sadece işçinin kendisinin değil, ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir biçimde hesaplanmalıdır.

• Asgari ücret baskılanmış ve güdümlü enflasyon rakamlarına göre değil, geçim şartlarına ve ekonomik büyümeye göre hesaplanmalıdır.

• Dar gelirlinin gıda enflasyonuyla kişi başına düşen milli gelir artışı asgari ücretin saptanmasında mutlaka dikkate alınmalıdır.

‘NET ÖDENMELİ’

• Asgari ücret net ödenmelidir.

• Asgari ücret üzerindeki bütün vergi ve kesinti yükü kaldırılmalı, başta sosyal güvenlik prim desteği olmak üzere Hazineden karşılanmaktadır. Sadece asgari ücret için değil, bütün ücretlerin asgari ücret kadar tutarı tümüyle vergi dışı bırakılmalı ve kesinti yükü Hazineden karşılanmalıdır diyoruz.

• Asgari ücret sonrasına uygulanan vergi dilimi yüzde 10 olmalıdır ve vergi dilimlerine uygulanacak tarife belirlenirken asgari ücretteki artış ve milli gelir artışı mutlaka hesaba katılmalı, yeniden değerlendirme oranları hesaba katılmalı ve vergi dilimleri bu şekilde düzenlenmelidir.

• 2002 yılında Türkiye’de asgari ücret sonrası uygulanan ilk vergi dilimi tarifesi asgari ücretin 6,5-7 katıyken, 2021yılında bu oran yüzde 6,5 seviyesine düşmüştür.

• Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak alınmalı ve hanede 2 çalışan olduğu varsayımından hareketle, bir hanede iki kişi çalıştığında o haneye en azından bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir.

• Asgari ücret saptanırken, bütün ücretlerde iyileşme sağlayacak vergi ve prim desteği sağlanmalıdır.

‘EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLMALI’

• En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Diğer emek gelirlerindeki artışlar asgari ücret artışının altında kalmamalıdır.

• Yasada var olmasına rağmen uygulanmayan toplu iş sözleşmelerinin sendikasız iş yerlerine ve işçilere genişletilmesi anlamına gelen teşmil mekanizması etkin bir biçimde uygulanmalıdır.

• Sendikalaşma ve toplu sözleşme önündeki engeller kaldırılmalı ve böylece Türkiye bir asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarılmalıdır.

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