Doğalgaz krizi Rus şirkete yaradı: Gazprom’dan rekor kâr

Avrupa doğalgazdaki sert fiyat artışları ile boğuşurken Gazprom 2021'in üçüncü çeyreğinde rekor kâr bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Rus enerji şirketi Gazprom’un net geliri, Avrupa’daki enerji krizi sırasında doğal gaz fiyatlarının yeni rekorlara yükselmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Şirketin net kârı, bir yıl önceki net zarara kıyasla 581.8 milyar rubleye (7.8 milyar dolar), cirosu ise yüzde 70 artışla 2,37 trilyon ruble oldu 31,6 milyar dolara yükseldi. Haberin ardından Gazprom hisseleri Moskova borsasında yüzde 3,6′ arttı.

ENERJİ KRİZİNİN SEBEPLERİ

Dünyanın en büyük gaz üreticisi Gazprom, en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’daki rekor fiyat artışlarından yararlandı.

Rusya’nın Avrupa’ya yaptığı gaz teslimatı, yerel stoklara öncelik verdiği için sınırlandırıldı. Bu da fiyatların artışında etkili oldu. Ayrıca Kuzey Akım 2’ye yönelik bazı tartışmaların da arz kesintisinde etkili olduğu düşünülüyor.

DAHA BÜYÜK KÂR BEKLİYORLAR

Gazprom CEO Yardımcısı Famil Sadygov, ana ihracat pazarlarındaki durumun rekor kazançlara katkıda bulunduğunu belirtti.

Sadygov, “Mevcut dinamikler göz önünde bulundurulduğunda, dördüncü çeyrekte daha da etkileyici sonuçlar bekliyoruz” dedi.

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