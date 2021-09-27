Doğalgaz zamlarından sonra kömürün fiyatı da yüzde 125 arttı

Türkiye’de bir yandan doğalgaza zam yapılırken eş zamanlı olarak kömür fiyatları da zamlandı. Kömür fiyatları geçen seneye göre yüzde 125 arttı. Geçen sene 1250 TL olan kömürün tonu bu yıl 2 bin 800 ile 3 bin TL arası değişiyor, birçok ilde ise yerli kömür tüketimi yasak.

Halil ATAŞ

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Kış mevsimi yaklaşıyor. Dar gelirlilerin tek ısınma kaynağı kömürün fiyatı geçen yıla oranla yüzde 125 arttı. Geçen yıl bin 250 TL olan kömürün tonu bu yıl 3 bin TL’ye yükseldi.

“KÖMÜRÜN FİYATI 125 ARTTI”

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, “Kömür fiyatları geçen seneye göre yüzde 125 arttı. Geçen sene bin 250 TL olan kömürün tonu bu yıl 2 bin 800 ile 3 bin TL arası değişiyor, birçok ilde de yerli kömür tüketimi yasak. Dolayısıyla Rusya'dan kömür ithal etmek zorunda bıraktılar. Ancak sorun şu ki ne vatandaşın kömür alacak parası ne de kömür satıcılarının stoklar bittiğinde ithal edeceği bir kömür yok. Bu kış, yurttaşları ödedikleri faturalar yakacak” dedi.

“EKONOMİDEN ANLAMAYANLAR ÜLKEYİ SEFALETE SÜRÜKLEDİ”

“Türkiye'yi uçurumdan attılar” diyen CHP’li Aytekin, şunları söyledi;

*Erdoğan'ın kurduğu ve iktisat politikasıyla zerre alakası olmayan ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ politikasının ceremesini vatandaş ödüyor. Bağımsız olmayan merkez bankasına yaptıkları baskı sonucu faizi düşürdüler, enflasyonun da bu teze göre düşmesi gerekirdi.

*Ama dolar fırladı. Dolar fırlayınca, ülke ekonomisi ithalata dayalı ekonomi olduğu için her şeyin fiyatı da fırladı. Bunun son örneği kömür fiyatları oldu.

*Bugün, doğal gaz kullanılamayan yerlerde kömür, temel ısınma kaynağı. Ancak birçok ilde yerli kömür kullanımı da yasak.

*Yasağın olmadığı yerde ise ithal kömür doğal olarak özendiriliyor. Bugün kömürün tonu 2 bin 800 TL ile 3 bin TL arası değişiyor.

*Temiz çevre hakkı gerekçesiyle bir yandan olması gerektiği gibi yurttaşlar doğal gaza teşvik ediliyor bir yandan ise doğal gaza taksimetre gibi zam yapılıyor.

“İKTİDAR GİDERAYAK ÜLKEYİ ATEŞE ATIYOR”

“Bir yılda enflasyon fırladı. Dolar fırladı. İktidar faiz lobileriyle, rant çeteleri arasında gidip geliyor. Olan vatandaşa oluyor. Bu zamların geri alınması şart. Piyasaların regüle edilmesi şart” ifadelerini kullanan Aytekin sözlerini şöyle tamamladı;

*En kötü ev kirası bin TL'den başlıyor. Faturalar da en kötü 700 liraya dayanıyor. Kalan parayla ev mi geçindirsinler, çocuk mu okutsunlar, mutfak alışverişi mi yapsınlar?

*Bütün ülke, bir avuç insanı zengin etmek için çalışıyor. İktidar giderayak ülkeyi ateşe atıyor. Seçimi kaybedeceklerini kendileri de biliyor.

*Kendi seçmenleri bile bu bir avuç rant çetesini doyurmak için çalıştıklarını biliyor. 20 yıl sonunda insanları aç, evsiz, yurtsuz, yakıtsız bırakan bu iktidar halk vicdanında mahkum olmuştur. En kısa zamanda sandığı bekliyorlar. Bu iktidarı tarihin derinliğine atmak için gün sayıyorlar.

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