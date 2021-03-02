Doğalgaza yeni yılda 3’üncü zam geldi

Karadeniz'deki doğalgaz keşfi müjdesi ile faturalarda indirim bekleyen vatandaş, art arda gelen zamlarla adeta şoke oldu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) yayınladığı tarife tablosuna göre, mart ayından geçerli olmak üzere doğalgaza yüzde 1 zam yapıldı. Ocak ve şubat aylarında da BOTAŞ doğalgaza yüzde 1'er zam yapmıştı. Böylece yeni yılda yapılan zam oranı yüzde 3'ü buldu.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, son zamla 1000 metreküp doğalgaz için bin 289 TL, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise bin 444 TL olarak belirlendi. Aralık ayında bu fiyatlar sırasıyla bin 251 TL ve bin 400 TL'ydi.

FATURALAR CEP YAKIYOR

Enerji ve Altyapı Projelerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Vatandaş kombiyi açmaya korkar hale geldi. 2 ayda üç kez zamlanan doğalgaz faturaları cep yakıyor. Müjde bekleyen vatandaş, zamlı faturalarla boğuşuyor” dedi.

Dünya piyasalarındaki gelişmeler ışığında yeni zamların da kapıda olduğunu söyleyen Akın, “İndirim müjdesi veren iktidar büyük zamların yaratacağı tepkiyi; peş peşe yapılan ve adeta otomatikleşen zamlarla yönetmeye çalışıyor” diye konuştu.

FİYAT DÜŞÜŞLERİ YANSITILMADI

BOTAŞ'ın 2020'de pandemi nedeniyle fiyatların düşmesi üzerine LNG alımını artırarak maliyetleri azalttığını hatırlatan Ahmet Akın, ancak bu düşük fiyatların vatandaşa yansıtılmadığını söyledi. Akın, “Hatta 2020 yılında doğalgaz yıllık bazda yüzde 12 oranında zamlandı. 2021 yılının ilk gününde ilk olarak yüzde 1 oranında zam; ardından 1 Şubat itibarıyla yüzde 1 oranında zam ve son olarak da 1 Mart itibarıyla yüzde 1 oranında üçüncü kez zam yapıldı” dedi.