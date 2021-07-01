Doğalgaza yüzde 12 zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Yeni tarifeyle konut tüketimi için yüzde 12, sanayi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira 9 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1783 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğal gaz için uygulanan fiyat yüzde 20 artışla 2 bin 60 oldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. Yılbaşından temmuz ayına kadar her ay konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 1'er zam yapılmıştı.

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