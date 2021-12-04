Doğalgazda sanayiye bir yılda yüzde 200 zam

Elektrik üretim santralleri ve sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 20 zam yapıldı. Buradaki zamlar vatandaşa enflasyon olarak geri dönecek.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Döviz kurlarındaki artış doğalgazda zam dalgasına neden oldu. Sanayinin ve doğalgazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaza aralık ayından geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı. BOTAŞ, kasım ayında da sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 48.4, santrallerin kullandığı doğalgaza ise yüzde 46.8 oranlarında zam yapmıştı. Eylül ve ekim aylarında da her iki tarifeye yapılan zam oranı yüzde 15 olmuştu. Art arda gelen zamlar sonrası sanayinin kullandığı bin metreküp doğalgazın fiyatı 4 bin 179 TL, santrallerin kullandığı doğalgaz da 4 bin 800 TL oldu. Aralık 2020'de her iki tarifedeki fiyat bin 400 TL idi. Böylece son 1 yılda sanayi doğalgazındaki fiyat artışı yüzde 199 olurken, elektrik santrallerindeki artış da yüzde 243'ü buldu. Konuttaki doğalgaz fiyatı Aralık 2020'de bin 252 TL iken, Aralık 2021'de bu rakam bin 488 TL oldu. Bu tarifedeki artış oranı da yıllık yüzde 18.9 seviyesinde gerçekleşti.

KUR FARKI YANSITILDI

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, konutlarda fiyat artışının olmamasının olumlu olduğunu, ancak sanayiye ve santrallere yapılan zamlar nedeniyle bunların vatandaşa enflasyon olarak geri döneceğini söyledi. Özdağ, bu zamların emtiadan değil kur farkından kaynaklandığını kaydetti.

Bedeli vatandaş ödememeli

Türkiye'nin enerji politikasının yanlış kurgulandığını söyleyen Mehmet Özdağ, bunun bedelinin de vatandaşa ödetildiğini belirtti. Özdağ, “Burada suçlu ne siz, ne de benim. Karar alanlar bunun bedelini ödemeli, vatandaş değil. Enerji sektöründeki özelleştirmeler gözden geçirilmeli. Elektrik üretiminin yüzde 80'inin özel sektörde olması kabul edilemez” dedi.

Önümüzdeki dönemde elektrik fiyatları da zamlanacak

Konutlara doğalgaz zammı yapılmamasının evin giderlerine pek bir faydasının olmadığını ifade eden EMO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, “Çünkü bu yapılan zammı çantamızda, filemizde evimize götüreceğiz. Buzdolabını açtığımızda bunu göreceğiz. Bu yapılan zammın enflasyon üzerindeki etkileri de olumsuz olacak. Mutlaka enflasyona yansıyacak” dedi. Elektrik fiyatlarının da yakında zamlanacağını anlatan Özdağ, zincirleme bir zam dalgasının yaşandığını dile getirdi. Özdağ, “Bu, Türkiye'nin enerjisini yönetememe krizidir” ifadelerini kullandı.

Zamlar ülkenin kalkınmasına zarar veriyor

Enerji Uzmanı Çağada Kırım, son yapılan zamla sanayicinin elektrik maliyetinin de yüzde 10 artacağını ifade ederek, bunun tüketiciye mutlaka yansıtılacağını belirtti. Kırım, “Maliyetin sanayicinin sırtına yüklenmesi uygulamasından ivedilikle vazgeçilmeli. Aksi takdirde Türkiye'nin kalkınması mümkün değil” dedi.