‘Doğalgazdaki fiyat artışları bütün ürünlere dalga dalga yayılacak’

Doğalgazdaki fiyat artışlarını yorumlayan DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, "Önümüzdeki günlerde bu doğalgazdaki fiyat artışlarının bütün ürünlere dalga dalga yayıldığını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, doğalgaz zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanayide kullanılan doğalgaz ve doğalgaz ile elektrik üreten üreticiler için yüzde 47-48 oranında zam yapılmasını, ‘müthiş bir oran’ olarak değerlendiren Aydemir, “Doğalgazın uluslararası fiyatı artıyor fakat bizde fiyat artışının yanına bir de TL'nin değer kaybı eklenince uluslararası fiyat gelişmelerinin çok daha ötesinde bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

3 YILDA YÜZDE 356’LİK FİYAT ARTIŞI

Son 3.5 yılda sanayide kullanılan doğalgaza yapılan fiyat artışının yüzde 300 olduğunun altını çizen Aydemir, doğalgaz kullanarak elektrik üreten üreticilerin kullandığı doğalgaza yapılan artışın yüzde 356 olduğunu belirtti. Aydemir, “Başkanlık sisteminin ülkeyi getirdiği yeri göstermek açısından bu artışların altını çizmek istiyorum” dedi.

“FİYAT ARTIŞLARI DALGA DALGA YAYILACAK”

Sanayide kullanılan doğalgazda fiyat artışının bütün sanayinin ürettiği ürünlere yansıyacağını belirten Aydemir, “Önümüzdeki günlerde bu doğal gazdaki fiyat artışlarının bütün ürünlere dalga dalga yayıldığını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“İKTİDARIN ‘VATANDAŞTAN ALMIYORUZ' SÖYLEMİ ALGI YÖNETİMİDİR”

BOTAŞ'ın bu seneki zararının çok yüksek olacağı görüşünü paylaşan Aydemir, BOTAŞ'ta yapılan sermaye artırımına dikkat çekerek şöyle konuştu:

* BOTAŞ'ta birkaç hafta önce sermaye artırımına gidildi. Sermayesi 18 milyar liradan 35 milyar liraya çıkartıldı. Ancak zarar ettiğinde ve faaliyetlerini yürütemeyecek hale geldiğinde sermaye artışı yapılır. Sermaye artışı, hazneden bu kite bir para verilmesi demek.

* Hazne bu parayı ya vergilerle alıyor bütçeniz açık veriyorsa da borçlanarak yapıyorsunuz. Borçlandığınızda bu borcu yine vatandaşlar ödeyecek. Meskenleri artırmıyoruz da meskenlere elektrik satan dağıtım şirketleri ne yapacak? Elektrik satan dağıtım şirketlerinin zararları nasıl finanse edilecek? ‘Artırmıyoruz' diye bir şey yok.

* Ya siz artırırsınız doğrudan, bir şekilde vatandaştan alırsınız veya artırmayarak oluşan zararları vergilerle veya başka yöntemlerle karşılayarak yine vatandaştan alırsınız. İktidarın ‘vatandaştan almıyoruz' söylemi tamamıyla bir yanlıştır, algı yönetimidir, doğru değildir.

“DOĞALGAZA DA ELEKTRİĞE DE YENİ ZAMLAR YOLDA”

“Bu kış zor geçecek. Vatandaş doğalgaz yakamayacak” diyen Aydemir, “Doğalgazda fiyat artırmadık diyorlar ama doğalgazda da fiyat artırmak zorunda kalacaklar, elektrikte de fiyat artırmak zorunda kalacaklar. Önümüzdeki günlerde doğalgaza artışlar geldiğinde şaşırmayalım” ifadelerini kullandı.

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