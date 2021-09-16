Doğan Holding 120 milyon TL sermayeli sigorta şirketi kuruyor
Doğan Holding, iştiraki Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile sigortacılık sektöründe faaliyet göstereceğini duyurdu. 120 milyon lira sermayeye sahip olacak şirketin adı Doğan Trend Sigorta olacak.
Doğan Holding’e ait olan girişim sermayesi fonu Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, sigorta şirketi kurma kararı aldı.
Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 120 milyon lira sermayeye sahip olacak şirketin adı Doğan Trend Sigorta olacak.
YASAL İZİNLER ALININCA FAALİYETE BAŞLAYACAK
Doğan Trend Sigorta, faaliyetlerini dijital e-ticaret platformu üzerinden “acenteleri ve iş ortaklıklarıyla birlikte yeni ekonomi trendlerine uygun bir şekilde” gerçekleştirecek.
Açıklamada Doğan Trend Sigorta’nın gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben faaliyete geçeceği belirtildi. (REUTERS)