Doğan Yatırım Bankası, faaliyetlerine başladı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından 200 milyon TL başlangıç sermayesi ile kurulan Doğan Yatırım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gerekli izinleri alarak faaliyetlerine başladı.

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Doğan Yatırım Bankası, temel bankacılık hizmetlerinden hazine çözümlerine, yatırım bankacılığı ürünlerinden sürdürülebilirlik odaklı finansal danışmanlık hizmetlerine, yapılandırılmış finansmandan dijital finansman çözümlerine kadar uzanan alanlarda iş dünyasına yüksek katma değer sağlamak üzere faaliyetlerine başladı.

ÇAĞLAR GÖĞÜŞ: FARK YARATACAĞIZ

Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, 62 yıl boyunca Türkiye'den kazandığını yine Türkiye için yatırıma dönüştüren Doğan Grubu olarak, geçtiğimiz yıl da pandemi şartlarına rağmen ülkemize değer katmaya devam ettiklerini, “Türkiye iyi ise, biz de iyi oluruz” inancıyla 2020 yılında da faaliyetlerini genişleterek 1,5 milyar TL'lik yeni yatırım yaptıklarını söyledi.

Türkiye'ye kazandırdıkları alanlardan birinin de oldukça deneyim ve birikim sahibi oldukları bankacılık sektöründe faaliyetlerine başlayan Doğan Yatırım Bankası olduğunu belirten Göğüş, şunları söyledi:

*Pandemi şartlarının bir yandan ekonomik sıkıntılar yarattığı bir yandan da dönüşüme zorladığı yeni dönemde işletmelerin geleneksel finansman yöntemlerinin yanı sıra çok daha fazla alternatif seçeneklere ihtiyacı olduğunu gördük. Bu noktada sadece tavsiye vermekle kalmayıp elimizi taşın altına sokmaya kararlıyız.

*Yatırım bankacılığı alanında grubumuzun deneyim, birikim ve küresel bağlantılarının sağlayacağı avantajlar, kendi yapacağımız fonlamalar ve bankacılık alanında en iyilerden oluşan ekibimizle Türkiye'de fark yaratacağımızı düşünüyoruz.

*Ülkemizde ölçeğinden bağımsız, ihracat potansiyeli yüksek ve katma değerli ürünleri olan firmalara hem finansman hem de hizmet çözümleri götürmeyi planlıyoruz.

*Son dönemde ülkemizde hızla gelişen girişim sermayesine yönelik finansal araçlar yaratma konusu henüz emekleme aşamasında, bu konu da gündemimizde olacak.

“TÜM HİZMETLERİ BİR ARADA SUNACAĞIZ”

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu, Doğan Yatırım Bankası olarak kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine, yapılandırılmış finansman, yatırım bankacılığı, hazine, nakit yönetimi, dış ticaret finansmanı yanı sıra dijital finansman ve diğer bankacılık çözümleri gibi ürün ve hizmetler sunacaklarını belirtti.

Doğan Holding'in köklü geçmişinin, değer yaratma kültürünün ve sektördeki deneyimlerinin sağladığı avantajların yanı sıra güçlü ve alanlarının en yetkin kadrosuyla şirketlerin ihtiyaçlarına özel, katma değerli ürün ve hizmetleri bir arada sunarak “tek banka” yaklaşımıyla sektörde fark yaratmayı amaçladıklarını kaydetti. Horozoğlu, dünya genelinde yatırım bankacılığına yönelik ilginin artmasına benzer şekilde ülkemizde de yatırım bankacılığının ciddi büyüme oranlarına ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

*Ülkemizde yatırım bankacılığı faaliyetleri, sermaye piyasalarının da gelişimine paralel olarak yükseliş trendi içerisindedir. Finansmanın yapılandırılması ve finansmana erişim, şirket satın alma ve birleşme işlemleri, menkul kıymet ihracı ve halka arz gibi konular açısından yatırım bankacılığı çatısı altında ülkemizde çok önemli hizmetler sunulabileceğini düşünüyoruz.

*Biz bu alanda farkındalığı yükselterek, müşterilerimizin borç ve sermaye tabanlarını çeşitlendirmelerine destek olurken, sürdürülebilir ve sağlıklı büyümelerine de katkıda bulunacağız.

*Bu amaç doğrultusunda, bankamızın öncelikli stratejisi, kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine ihtiyaçlarına özel olarak düşünülmüş yatırım bankacılığı ve yapılandırılmış finansman ürün ve hizmetlerinin yanı sıra işlem bankacılığı ve hazine çözümleri de sunmak olacak. Yatırım bankacılığı alanında amacımız, müşterilerimizin stratejik hedeflerine ulaşmaları için ihtiyaç duyacakları şirket satın alma ve birleşme danışmanlığı, halka arzlar ile sermaye bağlantılı katma değerli ürün ve hizmetleri sunmaktır.

*Yapılandırılmış finansman alanında ise, hedefimiz sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi esas almış şirketler için standart kredi ile fonlanabilir ihtiyaçlar dışındaki tüm yapılandırılmış finansman ihtiyaçlarına çözüm getirmek olacaktır.

*Bu noktada, önümüzdeki dönemde yapılandırılmış finansman ürün ve hizmet yelpazesinde; finansal danışmanlık, özel plasman kredileri, kulüp ve sendikasyon kredileri, sürdürülebilir fonlama kaynakları, nakit akışına dayalı proje finansmanı, İslami finansman ürünleri, ülke kredileri, lokal piyasa borçlanma araçları ve çok uluslu kalkınma bankalarından sağlanacak kaynakların yer almasını hedefliyoruz.

*Vizyonumuz, yatırım bankacılığı ve yapılandırılmış finansman alanlarında, en iyi uygulamaları esas edinmiş, etkin, yetkin ve tecrübeli ekibimizle müşterilerimizin aklına gelen ilk yatırım bankası olmaktır.

“MÜŞTERİLERİMİZİN PAY ALMASINI DESTEKLEYECEĞİZ”

Doğan Yatırım Bankası olarak devletlerin, toplumların ve şirketlerin en önemli gündem konusunun sürdürülebilirlik olduğunun farkındalığıyla, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını benimseyerek, değer odaklı iş fırsatlarını teşvik edeceklerine dikkat çeken Horozoğlu, “Dünya genelinde 2 trilyon Amerikan dolarına ulaşan sürdürülebilir finansman pazarından müşterilerimizin pay alması için yatırımlarını destekleyeceğiz. Bu noktada, Doğan Yatırım Bankası olarak sürdürülebilirlik dönüşümleri ve sürdürülebilirlikle ilgili finansmana erişim konularında müşterilerimize yetkin danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunacağız” dedi.

Tüm bu hizmetlerin yanı sıra, Doğan Yatırım Bankası olarak, Doğan Grubu'nun e-ticaret ve dijital deneyiminden faydalanarak, dijital teknolojilerle donatılan bir yapıyla, e-ticaret şirketlerinin tedarikçisi olan KOBİ'lerin de finansman ihtiyacına çözüm olacak ve yapay zekaya dayanan karar destek modelleri bazlı dijital platformlar kurmayı hedeflediklerini ifade eden Horozoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu alanda dünyadaki en iyi uygulamalarını ülkemizde hayata geçirmek amacıyla çalışmalarımıza başladık. Bir Doğan Grubu şirketi olarak, bağlı bulunduğumuz grubun gücü, itibarı ve deneyimlerinin de bizim için önemli avantajlar sağlayacağına inanıyoruz. Grubumuzun değerlerine, değer yaratma kültürüne ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına bağlı kalarak, yetkin ve tecrübeli ekibimiz ile müşterilerimizin ihtiyaçları için çok yönlü fayda yaratırken, ülkemizin ekonomisine de katkıda bulunmak için çalışacağız.”