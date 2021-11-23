Dolar 12 TL’yi geçti, Akşener ekonomi kurmaylarını topladı
İYİ Parti, dolar kurunun 12 lirayı geçmesi üzerine Genel Başkan Meral Akşener’in çağrısıyla olağanüstü toplantı düzenleyecek. Toplantıda piyasalardaki hareketlilik ve alınması gereken önlemlerin değerlendirileceği açıklandı.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, piyasalardaki gelişmeler üzerine, ekonomi kurmaylarını saat 18:00’de Genel Merkez’de toplantıya çağırdı. Toplantıda piyasalardaki hareketlilik ve alınması gereken önlemler değerlendirilecektir” denildi.