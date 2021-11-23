Haberler - Ekonomi

Dolar 12 TL’yi geçti, Akşener ekonomi kurmaylarını topladı

İYİ Parti, dolar kurunun 12 lirayı geçmesi üzerine Genel Başkan Meral Akşener’in çağrısıyla olağanüstü toplantı düzenleyecek. Toplantıda piyasalardaki hareketlilik ve alınması gereken önlemlerin değerlendirileceği açıklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Dolar 12 TL’yi geçti, Akşener ekonomi kurmaylarını topladı

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, piyasalardaki gelişmeler üzerine, ekonomi kurmaylarını saat 18:00’de Genel Merkez’de toplantıya çağırdı. Toplantıda piyasalardaki hareketlilik ve alınması gereken önlemler değerlendirilecektir” denildi.

TL'de tarihi düşüş: Dolar ve euroda rekor üstüne rekor İlginizi Çekebilir TL'de tarihi düşüş: Dolar ve euroda rekor üstüne rekor Türk Lirası'nın kara günü dış basında: 'Hiperenflasyon riski' İlginizi Çekebilir Türk Lirası'nın kara günü dış basında: 'Hiperenflasyon riski' Erdoğan'ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı': İlk söylediğinde dolar 5,78 idi İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı': İlk söylediğinde dolar 5,78 idi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster