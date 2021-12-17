Dolar 17’yi aştı, Merkez müdahale etti

Dolar/TL'nin 17'i aşarak 17,14 ile rekor kırmasının ardından Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Müdahale sonrasında kur 16,50'lere geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası (TCMB) bugün bir kez daha dolar satarak kurlara müdahale etti.

Bankadan yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.

Dolar/TL’nin 17,14 ile rekor kırmasının ardından müdahale geldi ve kur 16,50 seviyelerine geriledi.

19,43’ü gören euro/TL’de de TCMB müdahalesi sonrasında 18,70 seviyelerine gerileme oldu.

TCMB, aralık ayında şu ana kadar 4 günde toplamda yaklaşık 4,5 milyar dolarlık rezerv satarak kurlara müdahale etti ancak kur artışını durduramadı.

Uzmanlar, TCMB’nin rezerv satışının piyasada alım fırsatı olarak değerlendirildiğini ve kurun tekrar yukarıya çıktığını, dolayısıyla boşa rezerv harcaması yapıldığını belirtiyor.

İlginizi Çekebilir Türk Lirası'ndaki erime ne zaman ve nasıl duracak?

İlginizi Çekebilir Altın fiyatlarında yeni rekor

İlginizi Çekebilir Merkez'in faiz indirimi sonrası TL'deki sert değer kaybı dünyanın gündeminde