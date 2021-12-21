Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 21 Aralık 2021

Dolar bugün 21 Aralık 2021 Salı günü 12.46 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru dün akşam saatlerinde tarihi rekorunu kırarak 18.38’i test etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası sert bir şekilde geri çekildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Türk Lirası mevduatları için yeni düzenlemeleri duyurdu. Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı ‘dövize endeksli mevduat’, henüz ayrıntıları netleşmeden dolar kurunda bu gece tarihi düşüşe neden oldu.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 12.46 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.247 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 21 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 21 Aralık 2021 Dolar yorumları: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada TL'yi özendirme paketinin ana başlıklarına yer verdi. Açıklanan paketin ardından Türk lirası 1983 yılından bu yana en güçlü yükselişini kaydetti ve günü dolar karşısında %23'lük artışla tamamladı. Bununla birlikte 18,30 seviyesi üzerine yükselerek rekor tazelemesinin ardından yönünü aşağı çeviren USDTRY paritesi, 12,27'li seviyelere kadar sert bir geri çekilme gerçekleştirdi ve günü 13,3274 seviyesinden düşüşle kapandı.

Gün içi aşağı yönlü hareketlerde 13.4314 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 13.1436, 12.7599 ve 12.4721 destekleri önemli hale gelebilir. Olası yükselişlerde ise 13.8151, 14.1029 ve 14.4866 direnç seviyeleri olarak izlenecek.