Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 22 Aralık 2021

Dolar bugün 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 12.45 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru, TL’yi özendirici önlemlerin açıklanması ile TL varlıklarında değer kazanımları yaşanırken parite 11.09 seviyelerine kadar geriledi. Ardından bir miktar toparlanan dolar yeni güne 12.25 seviyelerinde başlangıç yaptı.

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Hafta başında 18,36 TL seviyelerini gören kur, Cumhurbaşkanı'nın “Ekonomik önlem paketi” açıklaması sonrası düşüşünü %30 seviyelerine kadar taşıdı. Dolar, Türk Lirası karşısında günü 8.34% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli 13.543'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli düşüş trendi devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 12.45 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.245 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 22 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 22 Aralık 2021 dolar yorumları: Kurda son olarak açıklanan kur korumalı vadeli mevduat sistemi ve bu gelişmenin tüm Türk Lirası varlıklarda dövize dayalı işlemlerde bir karşılığının yaratılması ile geri çekilmenin devam ederek 11,04TL seviyesi test edildi.

Dolar kurunda 13 seviyesinin altında seyirler takip ediliyor. Merkez Bankası'nın sağlıksız fiyat oluşumunu engellemek adına kura ilk müdahalede bulunduğu 14 seviyesinin altında seyirlerin korunması önemli olacaktır. 14 seviyesinin altında geri çekilmenin devam etmesi halinde 11.50 ve 11.15 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise kısa vadede 13.10 ve 14 direnç seviyeleri izlenebilir.