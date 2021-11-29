Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 29 Kasım 2021

Dolar bugün, 29 Kasım 2021 Pazartesi günü 12.58 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeleri hız kazanan dolar kuru tarihi rekor seviyeleri kırmış ve bu seviyelerin yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştirmişti. Yeni haftaya 12.26 seviyelerinde başlangıç yapan dolar yeni günde yurtiçinden gelecek olan Ekonomik Güven Endeksi ve Ticaret Açığı ekonomik verilerini takip edecek.

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Geçtiğimiz haftayı yükselişlere sahne olmasına karşın haftanın sonuna doğru 12 lira seviyesine kadar inen dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından tekrar hareketlenmişti. Yeni haftada da faiz indirimlerinin devam etme beklentileri sürüyor ve bununla birlikte TL üzerindeki baskı devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 12.58 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 1.266 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 29 KASIM 2021

Ekonomi uzmanlarının 29 Kasım 2021 Dolar yorumları: TCMB faiz oranını 100 baz puan indirme kararı sonrası parite yukarı yönlü yükselişi geçen hafta içinde de devam etti ve haftayı ortalama bazında 12.50 TL seviyesinde kapattı. Mevcut yükselişi destekleyen faktörler arasında Türkiye'nin artan risk primi (CDS), yukarı yönlü enflasyonist beklentileri ve yapısal endişelerden bulunmaktadır. Bununla birlikte global enflasyon endişeleri ve Omicron varyantı bu endişeleri daha da arttırmaktadır. Geçen hafta hükümet kanadında BAE ile ilişkilerin normalleşmesi adına atılan adımlar ve işbirlikleri USDTRY tarafında yukarı yönlü seviyeden yatay seyre çevirdi ancak yüksek oynaklık devam etmektedir.

Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 12.7100 ve 13.1200'de, destek seviyeleri ise 12.3100 ve 11.9200'de bulunmaktadır.