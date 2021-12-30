Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 30 Aralık 2021

Dolar bugün 30 Aralık 2021 Çarşamba günü 12.85 TL'den işlem görüyor. Yılın son haftasında dolar yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Bu hareketlenmeler ile birlikte parite haftanın başından bu yana yüzde 25 dolaylarında yukarıda fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Haftaya 10.66 seviyelerinde başlangıç yapan dolar kuru, haftanın dördüncü işlem gününde 13 seviyesini aştı.

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Kur korumalı mevduat uygulamasının duyurulmasıyla geçen hafta 10.25 seviyesine kadar gerilen kur bu hafta %17 kadar yükselmiş durumda. Kurda oynaklık devam ediyor. 11 ile 14 seviyesi arasında dalgalanma devam edebileceği öngörülüyor.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 12.85 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.285 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 30 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 30 Aralık 2021 dolar yorumları: Teknik olarak değerlendirildiğinde geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşlerden sonra bir tepki yükselişinin yaşandığı söylenebilir. 22 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 12.55 seviyesinin üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlarla birlikte hareket tekrardan ivme kazanabilir ve tekrardan 13.75 direnci test edilebilir. Geri çekilmelerde 12.20 ve 11.85 bölgeleri önemli destek seviyeleri olabilir