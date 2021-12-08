Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 8 Aralık 2021

Dolar bugün 8 Aralık 2021 Çarşamba günü 13.60 TL'den işlem görüyor. Dolar kurunun özellikle son 6 iş gününde 13, 84 TL seviyesine kadar yükselmesinin ardından TCMB’nin haftaya faiz indirimlerine devam etmeyeceği yönünde oluşturduğu beklenti geri çekilmede etkili oldu.

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Geçtiğimiz işlem gününü önümüzdeki haftada gerçekleşecek toplantıda faizin sabit bırakılabileceği beklentileriyle sınırlı bir geri çekilme ile seyreden Dolar/TL paritesi günü 1.95% düşüşle 13.46 seviyesinden tamamlayarak Aralık başından bu yana ilk kez 13.50 seviyesinin altında günlük kapanış gerçekleştirdi.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.60 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.360 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 8 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 8 Aralık 2021 dolar yorumları: “Faiz indirimi yapılmaması olasılığının artması”nın fiyatlamalarda etkili olduğunu izliyoruz. TCMB'nin doğrudan müdahale ettiği 13,80'lerde kurun tutunamadığını ve kurda düşüş yaşandığını gözlemledik. Dün kur 13,43'lere kadar gerilerken, kapanış 13,50 seviyesinden gerçekleşti. TL'deki değer kazancı da %2,3 oldu. Bugün de yurtdışı piyasalardaki olumlu görüntünün de desteğiyle TL'deki kısa vadeli yükselişin sürebileceğini düşünürken, kurda 13,43 civarı tekrar test edebilir. Sonraki destek ise 13,15 bölgesinde. Diğer yandan olası yükselişlerde 13,82 direnç olarak takip edilebilir.