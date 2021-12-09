Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 9 Aralık 2021

Dolar bugün 9 Aralık 2021 Perşembe günü 13.75 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru haftaya 13.65 seviyelerinde başlangıç yaptı, hafta içerisinde bir miktar gevşeme hareketleri gerçekleştirerek 13.41 seviyelerini test etti. TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı ve faiz indirim olasılığının azaldığı yönündeki açıklamaları sonrasında dolar kuru açısından Aralık toplantısı önemini artırdı.

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Dolar kurunda bu sabah işlemler 13.75 seviyesinden geçiyor. Kur, Merkez Bankası müdahalesinin geldiği 13.90 seviyesi üzerinde kalıcı olmakta zorlanıyor. TCMB'nin 16 Aralık'ta gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında faizi sabit bırakabileceği beklentileri yükselmeye devam ediyor. Hem gerçekleştirmiş olduğu müdahaleler hem de basına yansıyan haberlere göre faiz sabit bırakılabilir veya en fazla 50 baz puanlık bir indirim yapılabilir beklentileri oluşuyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.75 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.375 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 9 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 9 Aralık 2021 Dolar yorumları: Geçtiğimiz işlem gününü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz söylemlerine paralel olarak yükseliş eğilimiyle geçiren Dolar/TL 1.09% yükselişle 13.61 seviyesinden tamamladı.

Dolar kurunda 13.40 ve 13.80 seviyeleri aralığında seyirler takip ediliyor. 13.40 seviyesine yönelik gevşemelerde kur yeniden yukarı yönlü tepki gösteriyor. 13.40 seviyesi yakın destek seviye olarak izlenebilir. Yukarıda ise 13.80 seviyesinin üzerinde Merkez Bankası müdahalesinin geldiği 13.90 seviyesi var. Dolar kuru 13.90 seviyesi üzerinde kalıcı olmakta zorlanıyor.