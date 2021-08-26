Dolar neden düştü, bundan sonra ne olabilir?

Ağustos başında Cumhurbaşkanı'nın faiz çıkışıyla 8,68'e kadar yükselen ancak erken faiz indiriminin gelmemesi ve dolardaki küresel düşüşle gerileyen dolar/TL, güne 8,40'ın altında başladı. Uzmanlar, 3 Eylül ve 23 Eylül tarihlerine işaret ediyor.

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Dolar/TL, küresel piyasalarda doların hafta başında Mayıs’tan bu yana en sert değer kaybını yaşamasının desteğiyle gerilediği 8.4’ün de altındaki seviyesiyle düşüş yönlü işlem görmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL’de düşüşe destek veren unsurlar arasında turizmdeki canlı seyirle yaşanan düşük cari açık beklentisi ve küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kaybı yer alıyor.

İç piyasada para politikasına ilişkin endişeler ise dolar/TL’de yukarı yönlü risk yaratan ana unsur olmaya devam ediyor.

FED KAYNAKLI ENDİŞELER ŞİMDİLİK AZALDI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tahvil alımlarını azaltacağına yönelik endişelerin azalması yatırımcıları rahatlattı. Küresel piyasalarda risk iştahı artarken dolarda son dönemdeki sert kazanımlarının ardından değer kaybetmeye başladı.

Fed geleneksel olarak Jackson Hole’da düzenlenen yıllık ekonomi toplantısını Cuma günü yapacak. Dikkatler Fed’in varlık alımlarını azaltma takvimine yönelik herhangi bir ipucu için Fed Başkanı Jerome Powell’ın etkinlikte yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda.

Dolar, corona virüsünün daha bulaşıcı Delta varyantının küresel ekonomik toparlanmayı rayından çıkaramayacağı beklentisiyle benzer para birimleri karşısında bir haftanın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

GÖZLER JACKSON HOLE’DA

Bazı analistler salgının yarattığı belirsizlikler nedeniyle ertelenmiş olsa da ABD’de tahvil alım programında azaltıma gidilmesi planının gerçekleşmeye yaklaşmasıyla doların daha da yukarı yönlü hareket edeceği görüşündeler. Bu nedenle yarınki Jackson Hole toplantısında Fed başkanının açıklamaları daha yakından izleniyor.

Dolar/TL enflasyonun politika faizi düzeyine yaklaşması ve bu yükselişe rağmen Erdoğan’ın düşük faiz çağrısını tekrarlamasının ardından 8.3’ten 8.68’e kadar yükselmiş, faizin yüzde 19’da sabit tutulduğu PPK kararı ardından ise 8.4’e doğru gerilemeye başlamıştı.

Dolar/TL bu sabah saat 08.59’da 8.37/8.39 seviyesindeydi. Euro/TL 9.84/9.87, sepet bazında TL 9.10/9.13 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri dün 372/378 baz puan seviyesinden kapandı.

İç piyasada ise bugün TCMB’nin 14.30’da açıklayacağı haftalık para banka ve rezerv istatistikleri takip edilecek. Dış gündemde ise TSİ ile 15.30’da açıklanacak ABD ikinci çeyrek GSYH verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları izleniyor.

AĞUSTOS ENFLASYONU ÖNEMLİ OLACAK

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Doların küresel değer kaybının devam etmesi risk iştahını canlı tutuyor. TL’de bundan en iyi yararlanabilen para birimleri arasında. Düşüşlerin Jackson Hole’da aksi bir mesaj gelmemesi halinde önümüzdeki hafta Cuma günü açıklanacak enflasyon verisine kadar devam edebileceğini düşünüyoruz” dedi ve ekledi:

“Teknik olarak dolar/TL’nin 8.3’ün altına 8.2’ye doğru düşüşünü sürdürmesini bekliyoruz. Burada en önemli gelişme 3 Eylül’de açıklanacak enflasyon verileri ve 23 Eylül’deki TCMB faiz kararı olacak. Para politikasında sorgulanacak bir adım atılmazsa TL için yaz boyunca görüşümüz pozitif.”

TCMB PPK metinlerinde enflasyon üzerinde politika faizi uygulayacağı yönünde taahhütte bulunuyor. Bu taahhüt Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise düşük faiz çağırısını Ağustos ayı sonrasını işaret ederek tekrarlamıştı.

Piyasalar yüzde 19 faizin artırılması gerekip gerekmediğini tartışırken bir taraftan da siyasi çağrılarla enflasyon verisinin izin vermediği bir faiz indirimine Eylül ayında gidilip gidilmeyeceğini anlamaya çalışıyorlar.

Kısa vadede TL için küresel gelişmelerin de desteğiyle iyimserlik artarken en büyük endişe kaynağı ise 3 Eylül’de açıklanacak enflasyon verileri ve bu veriye göre 23 Eylül tarihindeki TCMB faiz kararı olmaya başladı. Yatırımcılar bu iki gelişmenin TL’ye negatif etkisinden oldukça endişeli.

Bir diğer taraftan ise Erdoğan’ın da söylediği üzere TCMB’nin toplam rezervlerinin kısa vadede 115 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

DÖVİZ MEVDUATLARDA ARTIŞ

Aynı bankacı bugün açıklanacak TCMB verilerinden yerleşiklerin döviz mevduatlarını da takip edeceklerini belirterek, “Yaz aylarında 10 milyar dolara yakın yabancı para mevduat artışı var. Bugün de 1 milyar doların üzerinde düşüş bekliyoruz, düşüşün kurumsal döviz satışı kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yaz başından beri yaşanan 10 milyar dolar döviz mevduatı artışına bakınca bunun TL mevduat düşüşü yaratmadığını görüyoruz. Bu ya yastık altı tutarın ya da turizm kaynaklı döviz girdisinin olduğunu gösteriyor. Bizce etkinin büyük bölümü turizm kaynaklı” dedi.

Piyasalarda, Afganistan’taki süreç ve corona virüsü takip edilen diğer gelişmeler arasında yer alıyor. (REUTERS)

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