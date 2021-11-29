Dolar yeni haftaya sert yükselişle başladı

Dolar/TL, yeni haftaya sert yükselişle başladı. Kurda sabah saatlerinde 12,80 seviyesi görüldü. Erdoğan'ın cuma akşamı "Bu faizler düşecek" açıklaması, kurda sert yükselişi beraberinde getirmişti.

Sozcu.com.tr

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Geçen hafta tarihinin en sert değer kayıplarından birini yaşayan TL için yeni hafta da iyi başlamadı.

Hafta sonu 12,33 seviyesinde olan dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı. Kurda sabah saatlerinde 12,80 seviyesi görüldü. Dolar/TL’de geçen hafta 13,45 ile rekor seviye görülmüştü.

Euro/TL’de de 13,91’den 14,46’ya sert yükseliş kaydedildi. Euro kurunda geçen hafta 15,16’lık tarihi zirve görülmüştü.

Bu sabah sert yükselişin ardından kurlarda kısmi geri çekilme oldu.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI ETKİLİ OLMUŞTU

26 Kasım Cuma günü gün içinde bir ara 12’nin altına gerileyen dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz açıklamasıyla 12,67’yi görmüş, piyasaların kapalı olduğu hafta sonuna 12,33 seviyesinden girmişti.

Erdoğan’ın cuma akşamı yaptığı “Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz” açıklaması, kur yükselişinde etkili olmuştu.

Güney Afrika'da görülen corona virüsünün yeni varyantına dair endişelerin küresel piyasaları sarsması da TL üzerinde baskı oluşturuyor.

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