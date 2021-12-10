Dolar yeniden kritik seviyelere yükseldi

Dolar/TL'de bu sabah 13,90 seviyesi görüldü. Geçen hafta Merkez Bankası kur 13,80'in üzerini gördüğünde müdahale etmişti.

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Dolar/TL hafta boyunca sürdürdüğü tarihi zirvelerin hemen altındaki seyrine haftanın son işlem gününde de devam ediyor.

Bugün güne 13,78 seviyelerinden başlayan dolar/TL’de 13,90 seviyesi görüldü.

Merkez Bankası (TCMB), 1 Aralık ve 3 Aralık tarihlerinde kur bu seviyelerdeyken döviz kurlarına dolar satarak doğrudan müdahale etmişti.

Piyasalarda bugün saat 10.00’da açıklanacak olan işsizlik verileri ve TCMB piyasa katılımcıları anketi izlenecek. Yurtdışında ise İngiltere sanayi üretimi ile Almanya ve ABD enflasyon verileri izlenecek veriler arasında yer alıyor.

MÜDAHALE SÜRECEK Mİ?

Kur tarihi zirvelerine çok yakın seyrini sürdürürken, geçen hafta döviz piyasasına müdahale eden TCMB’den bu müdahaleleri sürdürüp sürdürmeyeceği de yakından izleniyor.

TL’nin geçen hafta sığ piyasada 14 seviyesini görmesinin ardından TCMB iki defa dolar satarak piyasaya müdahale etti. TCMB’nin iki müdahalesi de kurun 13.8 seviyesinin üzerine çıkmasıyla başladı.

Hafta başından bu yana en yüksek 13.9 seviyesinden geri dönen dolar/TL bu sabah 08.40’ta 13.7700/13.8060 düzeyindeydi.

BAKANDAN REZERV AÇIKLAMASI

Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirken, Bakan Nureddin Nebati konuşmasında likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü nakit rezervi tutulması politikasına devam ettiklerini söyledi. Nebati ayrıca, tüm adımları serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyumlu şekilde atacaklarını da kaydetti.

Yaklaşık yüzde 21 ile üç yılın zirvesindeki enflasyonda birkaç ay içinde gerçekleşmesi beklenen 10 puan artışa ve TL’nin eksi getirisine rağmen TCMB’nin aralık ayında bir faiz indirimine daha gitme ihtimali TL’nin değerini tarihi dip seviyelere düşürdüğü gibi toparlanmasına da engel oluyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de, Türkiye’de tüketici enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25’i aşabileceğini belirtirken, Aralık’ta olası bir yeni faiz indiriminin enflasyon tahmininin üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını söyledi.

TCMB’nin bir sonraki para politikası toplantısı 16 Aralık’ta yapılacak.

Uluslararası piyasalara bakıldığında ise, Asya borsaları Fed’in faiz oranlarına yön verebilecek olan ABD enflasyon verileri öncesinde corona virüsüne dair endişelerin yeniden gündeme gelmesi ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasıyla geriledi, dolar ise yükseldi. (REUTERS)

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