Dolar zirveye yakın, yatırımcılar faiz indiriminin devamını bekliyor

Dolar/TL 8,95'lik zirvenin hemen altında hareket ederken, dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu dinleyen yatırımcılar faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyor.

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Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indiriminin ardından yükseldiği 8.95 seviyesindeki yeni tarihi zirvenin hemen altında dalgalı seyir izlemeyi sürdürüyor.

Piyasalarda dün TCMB’nin yatırımcı toplantısını izlerken katılımcılar, Başkan Kavcıoğlu’nun eylül toplantısı benzeri bir faiz indirimi mesajı doğrudan vermediğini ancak yine de indirimlerin devamını beklediklerini söylediler.

23 Eylül’de faiz indiren TCMB, bir sonraki faiz kararını 21 Ekim’de açıklayacak.

‘ENFLASYON BAKIŞI OLDUKÇA İYİMSER’

Katılımcılara göre Kavcıoğlu’nun enflasyon bakışı oldukça iyimser, son gelişmeleri geçici yükselişler olarak niteliyor ve enflayosnda salgın sonrası normalleşme adımları nedeniyle oluştuğunu belirttiği geçici yükselişin yerini düşüşe bırakacağını belirtiyor.

Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yapılan faiz indirimine rağmen para politikasının yeterince sıkı olduğunu, çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğilimlerinde yavaşlama görüldüğü mesajı verdi.

Kavcıoğlu, üç toplantı katılımcısının verdiği bilgiye göre çekirdek enflasyonun önemli olduğunu ancak sadece buna bakıp karar vermediklerini de belirtti.

‘BİR SONRAKİ HAMLE İNDİRİM OLACAK’

Pictet Asset Management kıdemli ekonomisti Nikolay Markov, “Kavcıoğlu faizde her iki yönde de ileriye dönük sözlü yönlendirme konusunda isteksizdi. (Kavcıoğlu) faiz artışını neyin tetikleyeceğini ve ayrıca faiz indirimleri için daha fazla yer olup olmadığını söylemek konusunda isteksizdi. Ancak benim izlenimim kesinlikle genişlemeci tarafta oldukları ve bir sonraki hamlenin faiz indirimleri olacağı yönünde” dedi.

Bankacılar bu toplantıyı TCMB’nin eylül ayında 100 baz puan ile başladığı faiz indiriminin tek seferlik mi olduğunu yoksa indirim döngüsünün ilk kararı mı olduğunu anlamak adına izlediler.

TCMB’nin geçen ayki faiz indirimi ile birlikte gelen dolardaki küresel değer kazancı TL’deki değer kaybındaki ana belirleyiciler konumunda. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomiye olası etkileri de yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı.

‘İNDİRİM EĞİLİMİNİN SÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜRÜYOR’

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, “TCMB Başkanı yatırımcı toplantısında yaptığı değerlendirmelerde, enflasyonda etkili olan dinamikleri para politikasının etki alanındaki talep unsurları ve bunun karşısında arz unsurları olarak ayrıştırdıklarını, bu analize göre hareket ettiklerini vurguladı. Bir yandan bu mesajı vermesi, bir yandan da çekirdek enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin ve enflasyonda arızi unsurların yaptığı etkinin altını çizmesi faiz indirim eğiliminin devam ettiğini düşündürüyor” dedi.

“Çekirdek C enflasyonunun yüzde 17 civarında olması, gıda dışı enflasyonun bunun da altında kalması indirimin devam etme olasılığını kuvvetlendiriyor” diyen Sezgin, “Diğer yandan, TCMB başkanı enflasyon beklentilerini de dikkate aldıklarını ifade etti. Piyasanın enflasyon beklentilerinde yükseliş yaşanma ihtimali kısa vadede para politikasını zorlayabilecek bir konu olabilir.” ifadelerini kullandı.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan da, “Merkez Bankası'nın faiz indirme isteğini sürdüreceğini öngörüyoruz” dedi.

KÜRESEL PİYASALAR

Güvenli liman dolar, başlıca para birimleri karşısında bir yılın zirvesinin altına zirvenin yakınında seyrederken piyasalarda risk iştahı toparlandı.

Yatırımcılar bugün yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verilerinden ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası sıkılaştırma takvimine dair ipuçları bekliyorlar.

Dolar endeksi, geçen hafta tırmandığı 2020 Eylül’den bu yana en yüksek seviye olan 94.504 yakınlarında dar aralıkta işlem gördü. Endeks son olarak 94.202 seviyesindeydi.

‘DÜŞÜK FAİZ ORTAMININ OLUŞMASI MÜMKÜN DEĞİL’

Küresel piyasalarda doların belirgin değer kazandığı ve küresel faiz artışlarının başladığı bir dönemde TCMB’nin iktisadi gerekçelerle açıklanmakta zorlanılan faiz indirimi TL’deki değer kaybının benzer para birimlerinden daha belirgin hissedilmesine neden oluyor.

Reuters’da bu hafta yayımlanan bir analizde de dikkat çekildiği üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yatırımların önünü açmak daha çok istihdam yaratmak için istediği düşük kredi faizleri politikası ile TCMB’nin faiz indiriminin çeliştiğini söyleyen akademisyenlere göre, uzun vadeli politikalara odaklanmadan sadece “günü kurtarmak” adına alınan kararlarla kalıcı düşük faiz ortamının oluşması mümkün değil.

Birçok bankacı faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirirken bu endişeler de TL’de baskı yaratıyor.

Eylül ayına 8.3 seviyesinden başlayan dolar/TL, saat 08.44’te 8.8820/8.9125 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 10.2600/10.2966, sepet bazında TL 9.5712/9.6046 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri ise dün Nisan ayı ortasından bu yana zirvelerinin hemen altında 426/432 baz puandan kapandı.

Tüketici fiyatları enflasyonu eylülde aylık yüzde 1.25, yıllık yüzde 19.58 artış gösterdi. TCMB’nin bundan sonra politika kararları için yakından izleyeceği mesajı verdiği çekirdek enflasyon göstergelerinde ise eylülde bozulma görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden “B” Eylül’de yıllık olarak yüzde 18.46’dan yüzde 18.63’e, “C” endeksi yüzde 16.76’dan yüzde 16.98’e yükseldi.

Ekonomistler ise 2021 ve daha belirgin olarak 2022 için enflasyon tahminlerini belirgin yukarı revize ediyorlar.

Bankacılar, yabancı yatırımcıların zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine, lokallerin ise dolar/TL’deki devam eden yükselişte 260 milyar dolarlık döviz cinsi varlıklarından sınırlı kâr satışlarına devam ettiklerini belirtiyorlar. (REUTERS)

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