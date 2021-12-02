Doların patronu yüksek enflasyon riskine tekrar dikkat çekti

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun öngörüldüğü gibi düşmeyeceği ihtimaline merkez bankasının hazır olması gerektiğini söyledi. Powell bir önceki günkü konuşmasında da yüksek enflasyon risklerinin arttığını ifade etmişti.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gelecek yılın ortasında gerileyeceği tahmin edilen enflasyonun öngörüldüğü gibi düşmeyeceği ihtimaline merkez bankasının hazır olması gerektiğini söyledi.

Kongre’de ABD’li vekillere bilgi veren ve sorularını yanıtlayan Powell, Fed’in aralık ayındaki toplantıda varlık alımlarının daha önce açıklanandan önce bir tarihte bitirilmesini ele alacağını tekrar ifade etti.

‘GELECEK YILIN ORTASINI BULUR’

Varlık alımlarının daha erken sona ermesi sıfıra yakın düzeydeki faizlerin tahmin edilenden daha erken artırılacağına işaret ediyor.

Powell bir önceki günkü açıklamalarında tedarik zincirindeki sorunların ortadan kalkmasıyla birlikte enflasyonun “anlamlı şekilde” aşağı gelmesinin gelecek yılın ortasını bulacağını, ancak “yüksek enflasyon risklerinin” arttığını ifade etmişti.

Powell dünkü konuşmasında ise “Sadece en olası senaryoya değil, makul her çeşit senaryoya karşı para politikasını kullanabilmeliyiz” dedi. (REUTERS)



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