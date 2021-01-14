Döviz mevduatları bu hafta da rekor kırdı

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 8 Ocak ile biten haftada, 31 Aralık ile biten haftaya göre 199 milyon dolar artarak, 235 milyar 658 milyon dolardan 235 milyar 857 milyon dolara çıktı.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI ARTTI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında da artış görüldü. 8 Ocak ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 31 Aralık ile biten haftaya göre 598 milyon dolar artarak, 150 milyar 195 milyon dolardan 150 milyar 793 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI ARTTI

8 Ocak ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da artış gösterdi. 31 Aralık ile biten haftada 263 milyar 766 milyon dolar olan yabancı para mevduatları, 8 Ocak ile biten haftada, 748 milyon dolar artarak 264 milyar 514 milyon dolara çıktı.