Dövize endeksli mevduatın ayrıntıları belli oluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli TL mevduat ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacaklarını duyurdu. Nebati, "Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır" bilgisini de paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00’te açıklayacağız” dedi.

Nebati, “Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır” bilgisini de paylaştı.

Dün akşam 18,36 ile zirveye çıkan dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dövize endeksli TL mevduat uygulaması dahil çeşitli tedbirleri devreye alacaklarına dair açıklamasıyla bu sabah 11,09 seviyesine kadar geriledi.

KUR FARKINI ÖDEME VAADİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Kurdaki dalgalanmayı durdurarak, nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz. Şimdi sizlere bu çerçevede önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni tedbirleri başlıklarıyla ifade etmek istiyorum.

* Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. İnsanlarımızın bankadaki TL varlığının mevduat kazancı, kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.

* Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

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