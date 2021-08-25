Dünya Bankası’ndan Taliban kararı

Dünya Bankası, Taliban'ın yönetime geldiği Afganistan'a yapılacak ödemeleri durdurdu. Daha önce kalkınma projeleri için ülkeye 5,3 milyar dolarlık taahhütte bulunan Dünya Bankası, başka bir fondan 12,9 milyar dolar kaynak ayırmıştı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Bankası, Afganistan’daki projeler için yapılan ödemeleri durdurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Taliban yönetiminin kadın hakları başta olmak üzere, kalkınma beklentileri üzerindeki etkisine dair endişelerini dile getirildi.

Washington merkezli kredi kuruluşunun sözcüsü dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Uluslararası toplumla ve kalkınma ortaklarıyla istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz. Ortaklarımızla birlikte, zor elde edilmiş kalkınma kazanımlarını korumak ve Afganistan halkını desteklemeye devam etmek için bağlantıda kalmanın yollarını araştırıyoruz” dedi.

5,3 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Dünya Bankası, Nisan 2002’den bu yana ülkede 5,3 milyar dolar değerinde kalkınma projesi üstlendi. Ülkede Şubat ayından bu yana devam eden 12 aktif proje bulunuyordu.

Ayrıca Dünya Bankası, Nisan ayında kalkınma fonları için 34 bağışçıdan yaklaşık 12,9 milyar dolar toplamıştı. Bu miktarın Afganistan bütçesine ciddi bir katkı sağlayacağı öngörülüyordu.

YURTDIŞINDAKİ REZERVLER VE IMF KAYNAKLARI DONDURULDU

Önceki hafta Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinin ardından Merkez Bankası’nın yurtdışında olan 9 milyarlık rezervine erişim hakkı dondurulmuştu. Aynı şekilde Uluslararası Para Fonu (IMF) da ülkenin kaynaklarını askıya aldı. IMF önceki gün yapılması planlanan para aktarımının gerçekleştirmedi.

IMF’nin ülkeye 370 milyon doların üzerinde para aktarması planlanıyordu. Bütün bu gelişmeler önümüzdeki dönemde Afganistan’da yeni rejim için ciddi bir nakit sorunu anlamına gelebilir.

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