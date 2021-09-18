Dünyada her yıl 2 milyon çalışan işe bağlı nedenlerle yaşamını yitiriyor

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporuna göre, dünya üzerinde her yıl 2 milyona yakın insanın çalışma hayatı ile ilgili sebeplerden dolayı ölüyor.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), dün ‘İşle İlgili Hastalık ve Yaralanma Yüküne İlişkin Ortak Tahminleri, 2000-2016: Küresel İzleme Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre dünya üzerinde her yıl 2 milyona yakın insanın çalışma hayatı ile ilgili sebeplerden dolayı öldüğü belirtildi.

Uzun çalışma saatlerinin sebep olduğu etkiler dolayısıyla toplam 750 bin kişinin öldüğü belirlendi.

DSÖ/ILO İşle İlgili Hastalık ve Yaralanma Yüküne İlişkin Ortak Tahminleri, 2000-2016: Küresel İzleme Raporuna göre, işe bağlı ölümlerin çoğu solunum ve kalp-damar hastalıklardan kaynaklanıyor.

Rapora göre, 2016 yılında 1.9 milyon çalışan işe bağlı sebeplerden dolayı öldü.

UZUN ÇALIŞMA İLE İLİŞKİLİ SEBEPLER

Bu ölümlerin yüzde 81'i bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandı. Ölümlerin en büyük nedenleri ise 450 bin ölümle kronik akciğer hastalığı, 400 bin ölümle inme ve 350 bin ölümle iskemik kalp hastalıkları oldu. Mesleki yaralanmalar ise 360 bin kayıpla ölümlerin yüzde 19'una neden oldu.

DSÖ/İLO’nun yaptığı çalışmaya göre, en önemli mesleki risk faktörü yaklaşık 750 bin ölümle ilişkili olan uzun çalışma saatlerine maruz kalma oldu. İşyerinde hava kirliliğine maruz kalma ise 450 bin ölüme neden oldu.

“ŞOK EDİCİ”

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus konu ile ilgili, “Bu kadar çok insanın işlerinden dolayı ölmelerini görmek şok edici” açıklamasını yaptı.

Ghebreyesus, “Bizim hazırlamış olduğumuz rapor, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetlerin evrensel kapsama alınmasını sağlamak için, bu konudaki taahhütlerini yerine getirerek işçilerin sağlık ve güvenliğini iyileştirmeleri ve korumaları için ülkelere ve işletmelere bir uyarıdır” dedi.

ÖLÜMLER DÜŞTÜ, KALP HASTALIKLARI VE İNME ARTTI

Dünya genelinde, işe bağlı ölümler 2000 ile 2016 arasında yüzde 14 düştü.

Bununla birlikte, uzun çalışma saatlerine maruziyetle ilişkili kalp hastalıkları ve inmelerden kaynaklanan ölümler sırasıyla yüzde 41 ve yüzde 19 artış gösterdi. Bu durumun nispeten yeni olan psiko-sosyal mesleki risk faktöründe artış trendini yansıttığı belirtildi.

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