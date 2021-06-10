Düşen kârların yükü Hazine’ye yıkılacak

Özel bankalar hızlı kredi büyümesini nispeten dengeli yönetebildi. Özellikle yabancı sermayedarı olanlar oldukça temkinli davrandı. Fakat ekonominin canlandırılması için açıklanan kredi paketlerinde öne çıkan kamu bankaları fazlasıyla açıldı. Verilen ucuz krediler vatandaşa enflasyon olarak dönerken, faizlerde ise yükselişe neden oldu. Artan mevduat faizleri kamu bankalarının kârlılığını ciddi anlamda düşürdü.

NİSANDA ZARAR YAZDI

Ocaktan itibaren kârlılıkta düzensiz bir trend izleyen kamu mevduat bankaları Nisan 2021'de 432 milyon TL net zarar etti. 2020'nin ilk dört ayında 5 milyar 983 milyon TL olan kamu mevduat bankalarının net kârı, bu yılın aynı döneminde yüzde 77.4 düşüşle 1 milyar 355 milyon TL'ye geriledi. Yerli özel bankaların kârı % 34.2, yabancı özel bankaların ise % 52.2 arttı.

Kamu bankalarının bilançolarındaki riskleri değerlendirmenin zorlaştığını kaydeden Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ve Başkent Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, kârlılığın iyice azalması durumda hazineden bir sermaye aktarımı gerekebileceğine bunun da yükünün vergi mükelleflerinin üzerine kalabileceğine dikkat çektiler.

KAMUDA KÂRLILIK TRENDİ DÜZENSİZ VE DENGESİZ

Kamu bankalarının kârlılıkta düzensiz ve dengesiz bir tablo ortaya koyduğunu savunan Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Özel bankalar belirli bir trendle kâr etmeye devam ediyor. Kamu bankalarında ise mevduat faizleri düşmediği sürece kârlar düşmeye devam edecek. Henüz zarar etmiyorlar ancak, zarara düştükleri takdirde devletin karşılaması gerekecek. Bu da vergilerle olacak” dedi.

Popülizm yapıldığı sürece sorunlar devam edecek

Yüzdürülen krediler nedeniyle kamu bankalarının bilançolarındaki riskleri değerlendirmenin zorlaştığını söyleyen Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyonun yükselişini sürdürmesiyle TCMB'nin faiz artırmak durumunda kalabileceğini ancak kamu bankalarının kârlılık durumunun faiz artırımının önündeki kısıtlardan biri olmaya devam ettiğini söyledi. “Artan faizler kâr marjlarını iyice daraltacaktır” diyen Kara, enflasyonla mücadele etmeden kamu bankaları üzerinden popülizm yapıldığı sürece sorunların devam edeceğinin altını çizdi.