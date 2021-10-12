Düşük gelirli ülkelerin borç yükü pandemide daha da arttı

Dünya Bankası tarafından yayımlanan rapora göre, düşük gelirli ülkelerin borç yükü 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolar oldu. Borçlardaki bu önemli artışta pandeminin etkili olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın düşük gelirli ülkelerinin borç yükü, 2020’de yüzde 12 artarak 860 milyar dolara yükseldi.

Dünya Bankası tarafından dün yayımlanan Uluslararası Borç İstatistikleri raporunda düşük gelirli ülkelerin corona virüsü salgınının neden olduğu krize büyük parasal ve finansal teşvik paketleriyle yanıt verdiği, bu nedenle de borç yükünün arttığı belirtildi.

Raporda ayrıca düşük ve orta gelirli ülkelerin toplam dış borç stoklarının 2020’de yüzde 5,3 artarak 8,7 trilyon dolara yükselerek tüm bölgelerdeki ülkeleri etkilediği aktarıldı.

10 YILIN EN YÜKSEĞİNDE

Rapor, çok taraflı kreditörlerden düşük ve orta gelirli ülkelere net girişlerin 2020’de 117 milyar dolara yükselerek on yılın en yüksek seviyesinde olduğunu gösterdi.

Raporu değerlendiren Dünya Bankası Başkanı David Malpass, düşük ve orta gelirli ülkelerin karşı karşıya olduğu borç kırılganlıklarında çarpıcı bir artış olduğunu belirtti. Malpass, ülkelerin daha sürdürülebilir borç seviyelerine ulaşmaları için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

BORÇ SIKINTISI OLASILIĞINA HAZIR OLUNMALI

Sürdürülebilir borç seviyelerinin ekonomik iyileşme ve yoksulluğun azaltılması için hayati önem taşıdığını belirten Malpass, “Borç sorununda yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var. Borç azaltma, daha hızlı yeniden yapılandırma ve şeffaflık dahil olmak üzere kapsamlı bir yaklaşım gerekiyor” dedi.

Dünya Bankası’nın baş ekonomisti Carmen Reinhart, yüksek borçlu ülkelerin karşılaştığı zorlukların faiz oranları yükseldikçe daha da kötüleşebileceğini söyledi. Reinhart özellikle gelişmekte olan ekonomilerin borç sıkıntısı olasılığına hazırlanması gerektiğini belirtti.

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