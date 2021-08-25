ECB baş ekonomisti: Delta varyantının euro bölgesine etkisi sınırlı olacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, koronavirüsün bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının bu yıl ve gelecek yıl güçlü bir büyüme göstermesi beklenen euro bölgesi ekonomisine yalnızca sınırlı bir etki yapabileceğini açıkladı.

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Delta varyantının dünya genelinde yayılmasıyla, küresel ekonomik toparlanmanın sekteye uğrayabileceği ve hükümetlerin tekrar tecrit uygulamalarına başvurabileceği konusundaki kaygılara sahip yatırımcılar geçen hafta hisse senetlerini satmışlardı.

Fakat Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, artan vakaların diğer ülkelerin sağlık sistemlerini üzerinde yeni baskılar yaratmasına karşın gelişmiş aşılama kampanyası ve güçlü kamu sağlığı tedbirleriyle Avrupa’nın bu konuda bir istisna olduğunu savunarak iyimser bir tutum takındı.

Lane, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Delta’nın daha kapsamlı tedbirler gerektirmemesi ve bölgesel tedbirlerin makul bir şekilde etkili olması genel ekonomi açısından bunun etkilerinin çok sınırlı olacağını gösteriyor” dedi.

Şu anda Avrupa bölgesi ülkelerindeki vatandaşların yaklaşık üçte ikisi en az bir doz koronavirüs aşısı olmuş durumda.

Lane, beklenenden daha iyi olan ikinci çeyrekle birlikte büyüme rakamlarının ECB’nin Haziran’da açıkladığı ekonomik projeksiyonla büyük oranda paralel olduğunu belirtti. ECB, bu yıl için %4.6 büyüme, 2022 içinse %4.7 büyüme olacağını öngörmüştü.

Öte yandan ekonominin büyümesiyle ECB’nin bazı yetkilileri ECB’nin Pandemi Acil Durum Varlık Satın Alma Programı (PEPP) çerçevesinde yaptığı 1.85 trilyon euroluk varlık alımlarının nasıl sonlandırılabileceğini değerlendirmeye başlamışlardı. Lane ise bu değerlendirmelere katılmayarak, PEPP kapsamındaki alımların en erken gelecek yılın Mart sonuna kadar devam edeceğini belirtti ve bu yönde çağrı yapmak için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Öte yandan ECB’nin 9 Eylül’deki toplantısında ana gündemi bir sonraki çeyrek için varlık alımlarının hızının belirlenmesi olacak.