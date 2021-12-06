Ekmeğe usulsüz zam denetimi

İstanbul'da İTO kararıyla 11 Kasım'da 2,5 liraya yükselen ekmek fiyatları, bazı fırınlarda 3 liraya satılmaya başlanmıştı. Zabıta ekiplerinin denetim yaptığı bu fırınlardan birinde 'gramajı yükselttiğimiz için fiyatı artırdık' savunması geldi.

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Üsküdar'da ekmeğe yapılan usulsüz zamlar sonrası zabıta ekipleri, fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler önce ekmeğin fiyatını ardından gramajını kontrol etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 11 Kasım itibarıyla ekmeğin 230 gram ekmeğin 2,5 liradan satışa sunulacağı duyurulmuştu. Yapılan açıklama sonrası bazı fırınlarda ekmeğin 3 liradan satışa sunulması sonrası, vatandaşlar durumu tepkiyle karşıladı.

Şikayetler üzerine Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde fırın denetimi gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında zabıta ekipleri, girdikleri fırında önce ekmeğin fiyatını ardından gramajını kontrol etti.

‘GRAMAJI YÜKSELTTİK’

Denetimler sonrası konuşan fırın işletmecisi Murat Yılmaz, gramajı artırarak fiyatı 3 liraya çıkardıklarını vurguladı.

Yılmaz, “Denetimde ekmeklerin gramajını tarttılar. Devletin verdiği 230 gram ekmekte 2,5 lira fiyat konulmasıydı. Biz ekmeği 270 gram üreterek 3 liraya satıyoruz. Vatandaşta fiyatları pahalı buluyor. Bize tepki gösteriyor. Bizde ona göre ayarlama yapıyoruz. Usulsüz fiyat belirleyen esnaf arkadaşlardan da devletimizin belirlediği fiyatları uygulamasını isterim “ diye konuştu.

Öte yandan, İTO’dan geçen son güncel fiyat tarifesine göre, ekmeğin kilogram fiyatı 9,09 TL'den 10,87 TL'ye yükselmişti. Bu tarifeyle birlikte İstanbul genelinde 230 gram ekmek 2,5 TL’ye çıktı ancak fırıncıların, kilosu 10,87 TL’yi geçmemek kaydıyla gramajı yükseltme ve fiyatı ona göre belirleme hakları var. (İHA)



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