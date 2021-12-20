Ekonomi yüzünden diş sıkma hastalığı arttı

Türk lirasındaki tarihi değer kayıplarıyla birlikte ekonomide bitmeyen hareketlilik, vatandaşı stresten hasta etti. Yoksulluk arttıkça 'patron hastalığı' olarak nitelenen diş sıkma hastalığı arttı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde ekonomideki yaşanan hareketlilik nedeniyle ‘patron hastalığı’ olarak adlandırılan bruksizm yani dişleri sıkma hastalığının görülme sıklığı arttığı belirtildi.

İş insanları, esnaflar, işini kaybetme korkusu yaşayanlar başta olmak üzere birçok insanda görülen bruksizm yüzünden hastalar, dişlerini kırılabiliyor, diş dolgularına zarar verebiliyor, çene eklemi, kulak, baş, yüz, boyun ve sırt ağrıları çekebiliyorlar.

‘YÜZDE 40 ARTIŞ GÖSTERİYOR’

Bruksizm hakkında bilgi veren DentaLuna Klinik Sahibi Diş Hekimi Arzu Yalnız, “Genellikle uyku halindeyken olan bu durumda kişi bunu bilinçsiz bir şekilde yapar ve uyandığında dişlerini sıktığını hatırlamaz ama dişlerinde ve çene kaslarında ağrı hisseder” dedi.

Yalnız, bu rahatsızlığın özellikle son aylarda ekonomide yaşanan hareketlilik nedeniyle daha sık görüldüğünü belirtti ve şöyle dedi:

“Ekonomik sıkıntıların yaygınlaştığı, dövizdeki ani oynamaların yaşandığı, siyasi çalkantıların olduğu dönemlerde iş insanları ve özellikle de patron ve yönetici pozisyonundaki kişilerde bu hastalığın görülme oranında yüzde 40'ları bulan bir artış gösteriyor. Şu anda da benzer bir dönemdeyiz.

O nedenle bu sıkıntıyı yaşayıp tedavi için başvuran çok sayıda hastamız var. Çünkü insanlar, büyük bir belirsizlik yaşıyor. Bu belirsizlik ve stres büyük bir şirketin yöneticisinde de küçük esnafta da işini kaybetme korkusu yaşayan beyaz yakalıda da görülebiliyor.”

ÇÖZÜMÜ NE?

Bruksizmin sebepleri gibi tedavisinin de farklılık gösterdiğini aktaran Diş Hekimi Arzu Yalnız, çözümüne yönelik ise şu bilgileri verdi:

“Gece diş sıkmanın çözümü için her hastaya özgü yapılan gece plakları kullanılabiliyor. Bu hareketli protez şeklinde, dişlerin üzerine yerleştirilen bir plak. Bu plağı gece kullanmanın dışında bazı hastalarımıza özellikle de kitap okuma, çalışma gibi odak gerektiren işler yaparken de kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kasılma gün boyu devam ediyor.

Kasların gevşemesine yönelik tedaviler uygulanabileceği gibi diş problemlerinin hallolması da sorunu çözebilmekte. Hatta kasların rahatlaması için botoks yapılabilir. Dişlerin eski haline getirilmesi için restore çalışmaları yapılabilir.

Öte yandan stres için psikolojik destek alınabilmekte ya da bruksizm için ilaç enjeksiyonu uygulanabilmekte. Özet olarak herkeste bunun nedeni ve çözümü farklı.”

İSKELET YAPISINI BOZABİLİR

Bu tür rahatsızlıkların hissedilmesiyle birlikte hemen doktora başvurulması ve en kısa sürede önlem alınması gerektiği uyarısında bulunan Arzu Yalnız, “Aksi halde, diş sıkmayla başlayan rahatsızlık iskelet yapısını bozabilecek boyutlara kadar uzanabilir” dedi.

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