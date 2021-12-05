Eksi rezervle müdahale yapan tek Merkez Bankası

Piyasaya doğrudan müdahalelerin sonuç vermeyeceğini vurgulayan Işık Ökte, Merkez Bankası’nın rezervleri heba ettiğini söyledi.

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Merkez Bankası'nın politikaları gündemdeki tartışmalarda yer almaya devam ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Deneyimli Stratejist Işık Ökte, Merkez Bankası yöneticilerine, “Lütfen bu güzel ve yalnız toprağın doğmamış çocuklarının rızkını, döviz piyasasında müdahale adı altında satmayın” çağrısında bulundu.

OYNAKLIK FAZLA

Bu son üç günde 2 milyar dolara yakın paranın kullanıldığına işaret eden Ökte, “2 milyara yakın paramız yandı. Net rezerv negatifken, swap üzerinden aldığı parayla

açık piyasa müdahalesi yapan tarihte ilk merkez bankası olduk. Lütfen duralım. Zaten yüz milyarlarca dolarımız da olsa fark etmez. Bu müdahaleler sonuç vermez. Dolar

kuru aylık oynaklık oranlarını yüzde 50'lerde, dolarizasyonu yüzde 60'ların üzerinde görmek sizleri de kahretmiyor mu” ifadelerini kullandı.

Yapılacak açıklama piyasayı rahatlatır

Artık adım atılması gerektiğini vurgulayan Işık Ökte, “Yapılacak şey basit, tek cümlelik sözlü müdahale. Bakın cümleyi de yazıyorum: ‘Döviz piyasasında normal karşılanamayacak oynaklık oranları ve küresel bazda yükselen enflasyon beklentileri nedenleriyle faiz indirim döngüsüne son veriyoruz.' Bu kadar açık ve net. İkinci cümleye gerek

yok” dedi. Ökte, yabancıların da bu durumdan faydalandığını kaydetti.