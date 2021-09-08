El Salvador’da Bitcoin tepkisi

El Salvador'da resmi para birimi olarak kabul edilen Bitcoin'e tepkiler var

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Kripto paralara bir çok ülkede vergiler getirilerek düzenlemeler yapılırken, Orta Amerika’nın 7 milyon nüfusa sahip ülkesi El Salvador’da Bitcoin resmi para birimi olarak kabul edildi. Bitcoin’in yasal para birimi olarak kullanılması ülkede özellikle başkent El Salvador’da tepkilere yol açtı.

Başkent San Salvador’da Starbucks dahil bazı şirketler işlemlerini Bitcoin ile yapmaya başladı.

Starbucks ödeme sistemlerinde artık Bitcoin de var.