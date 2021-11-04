Elazığlı köylünün enflasyon isyanı

Elazığ’da köylünün ürettiği yoğurt, süt, tereyağı gibi ürünlerin fiyatları geçen yıla kıyasla 1 lira zamlanırken, fabrikasyon ürünlerin yüzde 100 zamlanması köylünün ve esnafın tepkisine yol açtı. Esnaf, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Köyde çiftçilik yapan vatandaşların uzun uğraşlar sonucu elde ettikleri ürünler ile fabrikasyon ürünler arasında oluşan zam farkı, görenleri hayretler içinde bıraktı.

Elazığ'da bulunan tarihi Kapalı Çarşıda, köyden gelen yoğurt, süt, tereyağı gibi ürünlerde geçen yıla nazaran 1 lira zam yapılırken, aynı ürünlerin fabrikasyon çıkışları ise neredeyse yüzde 100 oranında zamlandı.

Geçen sene 23 liraya satılan tuzsuz taze peynirin bu seneki fiyatı 24 lira olurken, fabrikasyon ürünlerden üçgen veya dil peynirin fiyatı 15 liradan 30 liraya çıktı.

‘MALİYETLERİ YANSITAMADIK’

Elazığ Kapalı Çarşıda uzun yıllardır esnaflık yapan aynı zamanda üretici olan Levent Sevinç, fabrikasyon ürünlerde yüksek zamların olduğunu söyledi. Sevinç, “Fabrikasyon ürünlerdeki zammı köyde üretilen ürünlerde görmüyoruz. Kalitesi düşük ürünlerin satılması, pastörize edilmiş sütten peynirin yapılması bunlar köylünün ürününü etkiliyor. Bu zamlar köylüye yansımıyor” dedi.

Diğer taraftan yem fiyatlarındaki zamlara dikkat çeken Sevinç, “Bu artış tabi hayvancılıkla uğraşan köylüyü olumsuz yönde etkiliyor. Ben geçen sene en çok sattığım ürün tuzsuz taze peyniri 23 liraya satıyordum, şu anda 24 liraya satıyorum” diye konuştu.

‘ESNAF CÜZİ MİKTARDA ZAM YAPIYOR’

Elazığ Kapalı Çarşı esnafı Çetin Ay ise, “Fabrikasyon ürünü olan mandıra peynirinde yaşanan zamma bakılınca, bizim sattığımız çökelek, tereyağı, peynir gibi köylüden aldığımız ürünlerdeki zam çok kısıtlı. Halkımızın özellikle Kapalı Çarşı’ya girmesini tavsiye ediyorum” dedi.

“Kapalı Çarşı’nın girişinden çıkışına kadar fiyatlara baktığında küçük cüzi miktarda 2-3 lira zam görecek” diyen Ay, “Ama marketlerdeki fiyatlara baktığımızda 70-80 liraya satılan malzemeler 100-110 liraya satılıyor. Yani çok fahiş fiyatlara satılıyor ama bizde durum öyle değil” diye konuştu. (İHA)



İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan video mesaj: Vatandaşın sıkıntılarının farkındayız

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması