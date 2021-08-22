Elektrikli araçlar hayalleri süslüyor

Gelecek 12 aylık dönemde elektrikli araç satışlarında patlama yaşanacak. Yapılan ankete katılan tüketicilerin yüzde 41’i gelecek yıl elektrikli araç almayı planlıyor.

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Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, Mobilite Tüketici Endeksi'nin sonuçlarını açıkladı. Endeks; Avustralya, Kanada, Çin, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Kore, İsveç, Birleşik Krallık ve ABD olmak üzere 13 ülkeden 9 binden fazla tüketicinin elektrikli araç satın almaya ilişkin görüş ve eğilimini yansıtıyor. Anket sonuçlarına göre; elektrikli araç satışlarında gelecek 12 aylık dönemde patlama yaşanacağı öngörülüyor. Gelecek yıl araç satın almayı planlayan her 10 tüketiciden 4'ü (%41) elektrikli araç satın almayı planlıyor. Söz konusu oranın Kasım 2020'deki endeks sonuçlarına göre 19 baz puan yükseldiği görülüyor. Bununla birlikte halihazırda elektrikli araç sahibi olan tüketicilerin %77'si bir sonraki aracının da elektrikli olacağını ifade ediyor.

GENEL TALEP ARTTI

Genel olarak tüketicilerin %50'si elektrikli ya da yanmalı motor bir araç satın almayı planlıyor. Söz konusu oranın Kasım 2020'deki endeks sonuçlarına göre 17 baz puan yükseldiği görülüyor. Tüketicilerin %65'i elektrikli ya da yanmalı motor bir araç satın almayı gelecek 12 aylık dönem için planlıyor. Anket sonuçları elektrikli araçlara olan ilginin temelinde çevresel endişelerin yer aldığını gösteriyor. Tüketicilerin %78'i Covid-19 pandemisinin çevresel konular ile ilgili farkındalığını arttırdığını belirtiyor. Elektrikli araç satın almayı planlayanların %53'ü bireysel olarak kendi çevresel etkilerini azaltmanın sorumlulukları olduğunu dile getiriyor. Ankete katılan tüm tüketicilerin %66'sı elektrikli bir araç için daha fazla ücret ödemeyi kabul edebileceğini belirtirken, bir sonraki aracının elektrikli olacağını söyleyenlerde bu oran %91'e yükseliyor. Öte yandan elektrikli araç satın almayı planlamayan tüketiciler için fiyat en önemli belirleyici faktör olarak öne çıkıyor.

ALTYAPI ÖNEMLİ

Elektrikli araç pazarının ivmelenmesi beklenirken, diğer taraftan şarj altyapısı ile ilgili belirsizlikler devam ediyor. Elektrikli araç satın almayı planlamayan tüketiciler için şarj altyapısı en önemli belirleyici faktörler arasında yer alıyor.

Sektörde dönüm noktası yaşanıyor

EY Türkiye Mobilite Sektör Lideri Serdar Altay konu ile ilgili olarak, “Elektrikli araçlarda bir dönüm noktasındayız. Pandeminin etkilerinin devam ettiği bu dönemde tüketicilerin araç satın alma iştahlarının yüksek olmasının yanı sıra elektrikli araçlara yönelik talebin kayda değer şekilde arttığını görüyoruz. EY olarak elektrik araçların 2033 yılına kadar küresel araç satışlarını domine eden bir konuma geleceğini öngörüyoruz. Diğer bir önemli nokta ise çoğu tüketicinin çevresel kaygılar veya uzun vadeli maliyetlerin daha düşük olacağının anlaşılması nedeniyle elektrikli araç için daha fazla ücret ödemeye istekli olması” dedi.