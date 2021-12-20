Elon Musk ödeyeceği vergi miktarını açıkladı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2021 yılı için 11 milyar dolar vergi ödeyeceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en zengin insanı konumunda olan Tesla CEO’su Elon Musk Twitter’da yaptığı açıklamada, bu yıl ABD’ye 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini söyledi. Bu vergi miktarı aynı zamanda bir rekor.

Alışılmadık derecede yüksek olan bu vergi miktarı, Musk’ın Tesla’nın çok miktarda opsiyonlu hissesini satması nedeniyle geldi. Hisse satışlarından elde edilen gelirin vergilendirilmesi, rekor miktarda borç çıkmasına sebep oldu.

TWİTTER’DA SORMUŞTU

Musk, geçtiğimiz ay Twitter’dan yaptığı bir ankette takipçilerine Tesla hisselerinin bir kısmını satıp satmaması gerektiğini sormuştu. Takipçilerin çoğunluğu ise hisseleri satması gerektiği yönünde oy kullanmıştı. Tesla hisselerindeki son beş yıllık artış yüzde 2 bin 300’den fazlaydı.

Musk, Tesla'da kullanılabilir opsiyonlar hesaba katılmadan 17 milyon hisseye denk gelen payının yüzde 10'unu satıp satmamayı sorduğu anketten bu yana yaklaşık 12 milyon hisse satışı gerçekleştirdi.

Musk, her biri 934 bin 91 adet olmak üzere altı kez satış gerçekleştirerek toplam 12,7 milyar dolar tutarında hisseyi elden çıkardı ve yaklaşık 15 milyon adet opsiyon kullandı.

HİSSELER DÜŞTÜ

Bu satışlarla birlikte, Tesla hisseleri 4 Kasım'da gördüğü zirveden bu yana yüzde 21 değer kaybetti ve bu yılki kazancını yüzde 37'ye düşürdü.

Time dergisi tarafından “Yılın İnsanı” seçilen Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 2021 yılında servetini yaklaşık 98 milyar dolar artırdı ve toplam servetini 250 milyar doların üstüne çıkardı.

İlginizi Çekebilir Borsada neler oluyor? Döviz ve borsa paralelliği sona mı erdi?

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın faiz çıkışı sonrası dolar ve euro rekor kırdı