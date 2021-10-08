Elon Musk’ın köpeğinin adını taşıyan kripto para bir günde yüzde 2400 değerlendi

Elon Musk’ın sosyal medya paylaşımının ardından köpeği Floki'nin adını taşıyan Flokinomiks adlı kripto paranın değeri bir günde yüzde 2400 arttı.

Sozcu.com.tr

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Milyarder Elon Musk’ın geçtiğimiz hafta Twitter’da köpeği Floki’nin fotoğrafını paylaşmasının ardından bu köpeğin ismini veya resmini taşıyan kripto para birimleri büyük değer kazandı.

Musk'ın pazartesi günü Twitter'dan köpeğinin fotoğrafını paylaşması altcoin piyasasını hareketlendirdi.



Elon Musk’ın köpeği Floki’nin adını taşıyan ve Dogecoin’den özenilerek yaratılan yeni kripto para birimi Flokinomiks, bir günde yüzde 2400 değer kazandı.

Musk’ın twitinden etkilenen bir başka altcoin olan ve yine aynı köpeğin ismini taşıyan Floki Inu da yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı.

Son olarak Elon Musk'ın pazartesi günü sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle Shiba Inu (SHIB) isimli kripto paranın da değeri yüzde 300'den fazla yükselmişti. Para birimi son bir haftada ise yüzde 340'tan fazla artış göstermişti.

DOGECOİN ENDİŞESİ

Bu tarz altcoinlerle ilgili genel endişe ise geçtiğimiz aylarda Elon Musk’ın twitleri sayesinde çokça popüler olan Dogecoin’in akıbetini paylaşma riskinin bulunması. Dogecoin, Elon Musk’ın twitleri sayesinde popüler olmuş ancak Mayıs ayında zirveyi gören kripto piyasasının düşüşe geçmesi ile birlikte büyük değer kaybetmişti.

Dogecoin Mayıs’ta 0,06 dolardan 0,74 doların zirvesine yükselmiş ancak Musk’ın bir televizyon programında bu konuda şaka yapmasının ardından büyük değer kaybetmişti. Dogecoin şu anda yaklaşık 0.26 dolardan işlem görüyor.

Blockchain.com’da yazan ve London School of Economics’te misafir araştırmacı olarak görev yapan Garrick Hilleman, New York Post’a “Bu şaka paraları üzerindeki risk oldukça yüksek” dedi. Hilleman, “Ünlü destekçisinin ilgisini kaybederse veya ilgi başka bir coine çekilirse başınızın belaya girme olasılığı yüksek dedi.”