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Emekli bayram ikramiyesi bugün yatırılmaya başlıyor! Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi 6-7 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırılmaya başlanacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanmıştı. Bugün itibariyle SSK emeklileri ikramiyelerini alabilecek. Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri ikramiyelerini 7 Mayıs'ta alacak.

Güncellenme: 09:12, 06/05/2021
HaberlerEkonomi
Emekli bayram ikramiyesi bugün yatırılmaya başlıyor! Bayram ikramiyesi ne kadar?

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bugün ödenmeye başlayacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.

Bakan Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye’mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

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