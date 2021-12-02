Emekli maaş zammı 2022’de ne kadar olacak? Emekli Ocak zammı belli oldu mu?

Emekli maaşı, corona virüs salgınının yanı sıra yüksek kur ve enflasyonun altında ezildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilki Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı beklemeye başladı. Tüketici fiyatları endeksi kasım ve aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yüzde 10.5 zam yapılacak.

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Her şeye gelen yüklü zamlar sonrasında mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında alacağı maaş zammına çevrildi. İlki Ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise Temmuz ayında gerçekleşiyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. TÜİK, temmuz ayından ekim sonuna kadar geçen 4 aylık sürede tüketici fiyatları endeksinin kümülatif olarak yüzde 6.73 arttığını açıkladı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için kasım ve aralık aylarının aylık TÜFE oranlarının da açıklanması gerekiyor. Bu iki ayda TÜFE'nin eksi çıkması beklenmediği için yüzde 6.73'lük zam oranı şimdilik cepte görünüyor.

Geçen yıl TÜFE kasımda yüzde 2.30, aralıkta yüzde 1.25 artmıştı. Bu yıl da benzer bir endeks artışı yaşanması halinde bu yılın ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 10.5'e çıkacak. Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 3 zam aldıkları için yeni yılda yüzde 7.5 civarında bir enflasyon farkı ve yüzde 5 normal toplu sözleşme zamlarını alacaklar. Zam oranı toplamda yüzde 12.87 olacak.