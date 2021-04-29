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Emeklilerin bayram ikramiyesini 1100 TL’ye çıkaran madde TBMM’de kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararname ile geçirileceğini duyurduğu emekliye 100 TL'lik ikramiye zammı TBMM Genel Kurulu'na getirildi. İkramiyenin 1500 TL'ye çıkarılması için CHP'nin verdiği teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı 100 TL'lik zam kabul edildi.

Güncellenme: 20:20, 29/04/2021
HaberlerEkonomi
Emeklilerin bayram ikramiyesini 1100 TL’ye çıkaran madde TBMM’de kabul edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli ikramiyesine 100 liralık zam duyurusunu, “Emekliye bayram ikramiyesini 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz” şeklinde yapmasının ardından, düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda oylandı.

CHP’nin bayram ikramiyesini bin 500 TL’ye çıkaracak teklifi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu, emeklilerin bayram ikramiyesinin bin liradan bin 100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Yandaşa gelince cömert olanlar sıra emekliye gelince eli titriyor” diye tepki gösterdi.

İYİ PARTİ’NİN ÖNERGESİ DE REDDEDİLDİ

İYİ Parti milletvekillerinin Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri esnasında verdiği ’emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1550 TL olarak yeniden düzenlenmesi’ hakkındaki önerge, AKP ve MHP’nin verdiği oylar neticesinde reddedildi.

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Yayınlanma Tarihi:19:48,