Emlak fiyatlarında yeni borsa

Döviz kurundaki rekor artışlar gayrimenkul sektörünü çıkmaza soktu. Bazı ev sahiplerinin kurdaki artış nedeniyle fiyatları günlük olarak değiştirmesi, vatandaşın en çok karşılaştığı sorunların başında geliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Faiz oranlarının düşürülmesi ve buna bağlı olarak döviz piyasalarında yaşanan âni değişimlerin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen gayrimenkul sektörü yeni bir çıkmaza girdi.

Satılık veya kiralık olarak piyasaya sürülen gayrimenkullerin günlük olarak fiyat değiştirmesi hem alıcılar, hem de satıcıları doğrudan etkiledi.

Faiz oranlarının düşürülmesi ile beraber ev almak isteyen vatandaşların en çok karşılaştığı sıkıntıların başında ise satılık daire fiyatlarının mülk sahipleri tarafından günlük olarak değiştirilmesi geliyor. Hatta bazı satılık dairelerin mülk sahipleri tarafından satıştan kaldırılarak yeni fiyatlar ile yeniden satışa sunulduğu görülüyor.

‘SUİSTİMAL EDENLER VAR’

Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.20'ye kadar indirmesi ile piyasada yeni bir hareketliliğin başladığını, ancak buna bağlı olarak bir takım sıkıntıların da tekrar gündeme geldiğini söyledi.

Aydemir, “Bildiğiniz üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, konut satışları ekim ayında yüzde 14,9 artışla 137 bin 401 adet seviyesine ulaştı. Gelinen son nokta itibarıyla bu yılki toplam konut satışı da 1 milyon barajını geçti. Sektörümüz adına umut verici bu gelişmeler yaşanırken, diğer yandan bunu suiistimal eden kesimlerin olmasını üzücü buluyoruz” dedi.

ZAMLANACAK DİYE SATMIYORLAR

“Özellikle döviz kurlarındaki son dalgalanmalar sonrasında ev fiyatlarının daha da artacağını düşünen mülk sahipleri, ellerindeki evleri satmaktan vazgeçiyor” diyen Aydemir, “Bu durumun kimse için yararlı olmayacağını belirtmekte fayda var. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak her adım, her yatırım büyük önem taşır. Bu yüzden bizler ekonomimize güvenip, istikrarlı bir biçimde çalışmaya odaklanmalıyız” diye konuştu.

Aydemir, “Günlük değişimler ya da ihtimal üzerine değil, ekonomik ve reel fiyatlar üzerinde çalışarak ülkemiz için katma değer sağlamalıyız” ifadelerine yer verdi.

İnşaat maliyetlerindeki artış ve sınırlı sayıda konut üretiminin ev fiyatlarını artırması nedeniyle gayrimenkul piyasasında yeni borsa oluşmasına sebep olduğunu ifade eden Aydemir, konut metrekare birim fiyatının 5 bin lirayı geçmesi ile beraber yaşanan artışa ilaveten mülk sahiplerinin de mevcut mülklerini döviz kuru ile değerlemeye başladığını söyledi. (İHA)



İlginizi Çekebilir Konut satışları da durdu: 2 milyon TL'den aşağı ev bulunamayacak

İlginizi Çekebilir Ev satın almak hayal oldu: Türkiye barınma sorununa doğru gidiyor