Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi ödemesi için son gün

Emlak vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerin, 2021 yılı ikinci taksiti için son ödeme tarihi 30 Kasım'da doluyor. Emlak vergisinde vatandaşların faiz yüküyle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri gerekiyor. Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Ayrıca e Devlet ve belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

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Bina, arazi ve arsalar sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinde son gün geldi. 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemesinin 30 Kasım tarihine kadar yapılabilecek.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için ödemelerde son gün tarih 30 Kasım.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

Emlak vergisini online olarak şu şekillerde ödeyebilirsiniz…

1- Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin banka hesabına havale ya da EFT yapabilirsiniz.

2- Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden de emlak vergisi ödeme işlemleri yapabileceğiniz alanlar arasında yer alıyor.

3- E-Devlet platformu üzerinden çeşitli vergi borçlarınızı da ödeyebilirsiniz.

Platformdaki “İnternet Vergi Dairesi” sekmesinden emlak verginizi de görüntüleyebilirsiniz.

EMLAK VERGİSİ NASIL SORGULANIR?

Emlak vergisi, e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi'nden emlak vergisi sorgulayabilirler. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesi üzerinden emlak verginizi sorgulayabilir varsa emlak vergisi borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ayrıca bankaların cep şubesi uygulamalarından da emlak vergisi ödemesi yapılabilmektedir.