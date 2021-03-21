Emlak vergisinde cep yakacak öneri

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Recep Uncuoğlu, 1999'dan önce eski yönetmeliğe göre yapılmış ve deprem riski taşıyan binalardan daha fazla emlak vergisi alınmasını önerdi. Uncuoğlu yaptığı açıklamada “Otoparkı olmayan, eski yönetmeliklere tabi, asansörü bulunmayan, yeşil alanları, donatıları olmayan ve altında ticari faaliyetlerin de sürdürüldüğü binalar var. Deprem riski taşıyan yapılar, belediyelerimize, şehirlere yük ve risk oluşturuyor. Kademeli şekilde belediyelerimizin bunlardan daha fazla emlak vergisi almalarını ve bu bütçeyi de kentsel dönüşümde kullanmalarını önereceğiz” dedi.

VATANDAŞ İSYAN EDER

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu bu öneriye karşı çıkarak, “Zaten çok çarpık bir emlak vergisi düzenlemesi var. Aynı sokağın iki tarafı farklı, vatandaş sıkıntıda. Vergiyi artırmak vatandaşı isyan ettirir” diye konuştu.