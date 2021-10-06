En zengin 400 ABD’linin serveti 1 yılda yüzde 40 arttı: İşte Forbes 400’ün öne çıkanları

Ünlü iş dünyası dergisi Forbes tarafından her yıl açıklanan ve en zengin 400 ABD'linin yer aldığı Forbes400 listesi belli oldu. Eski ABD Başkanı Donald Trump 25 yıldır ilk kez listede yok. Listenin başında ise Amazon'un kurucusu Jeff Bezos var. Bu yıl listeye giren en genç milyarderse 29 yaşında bir kripto zengini.

Sozcu.com.tr

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Ünlü iş dünyası dergisi Forbes tarafından hazırlanan ABD’nin en zengin 400 kişisinin bulunduğu Forbes 400 listesi dün açıklandı. Forbes’a göre, son bir yılda en zengin 400 ABD’linin serveti yüzde 40 oranında arttı.

Listeye bu yıl 2,9 milyar dolar ve daha fazla serveti olan ABD’liler girebilirken teknoloji devleri Amazon, Tesla, Facebook ve Microsoft’un sahipleri Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Bill Gates listenin başında yer aldı.

SERVETLERİNİ BAĞIŞLAMADILAR

Geçtiğimiz yıl milyarderlerin servetleri artarken, hayırseverlikleri ise azaldı. Servetlerinin yüzde 20’sinden fazlasını hayır işlerine bağışlayan Forbes 400 üyesinin sayısı 10’dan 8’e düştü. Servetlerinin yüzde 1’inden azını bağışlayanların sayısı ise 127’den 156’ya yükseldi.

Forbes’a göre servetini en çok dağıtan kişiler ise Warren Buffet ve ünlü spekülatör George Soros. Soros, dünya çapında yaptıkları vakıf faaliyetleri ile de tanınıyor. Bu faaliyetlerse zaman zaman Soros’un bu vakıflar aracılığı ile ülkelerin iç politikalarına müdahil olduğu iddiaları sebebiyle tartışmalara sebep oluyor.

Google, Amazon ve Facebook’un sahipleri de servetinin yüzde 1’inden azını bağışlayanların arasında yer aldı.

2021’de Forbes 400’deki 51 milyarder değişti. Bu 51 milyarderin 31’i geçtiğimiz yıla göre servetini artırmasına rağmen listede alt sıralarda yer aldı.

TRUMP 25 SENEDİR İLK KEZ LİSTEDE YOK

Listede eski ABD Başkanı ve emlak devi Donald Trump’ın olmaması dikkat çekti. Trump, listenin 25 yıllık demirbaşlarından biriydi.

Geçtiğimiz sene Trump, listede 339'uncu en zengin ABD'li olarak yer almıştı. Trump’ın bu yılki servetinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğu ve listeye girmesi için 400 milyon dolar daha gerektiği belirtildi.

Corona virüsü salgınının büyük şehirlerdeki emlak mülklerini sert etkilemesi nedeniyle Trump’ın pandeminin başlangıcından bu yana serveti yaklaşık 600 milyon dolar azaldı.

TELEVİZYONCU ÇIKTI, KRİPTO ZENGİNİ GİRDİ

Ünlü televizyoncu Oprah Winfrey de listeden düşen ünlüler arasında yer aldı. Winfrey’in 2,6 milyar dolarlık serveti kendisinin listeye girmesine yetmedi.

Bu yıl listeye kripto zenginleri de katıldı. Kripto para borsası FTX’in kurucusu ve CEO’su Sam Bankman-Fried, 29 yaşında listeye giren en genç kişi oldu.

Listenin ilk 10 sırası ise şöyle: